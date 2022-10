Le parrainage de la COP27 de Coke ne plaît pas aux groupes écologistes

Le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année vous est présenté par Coke.

Le parrainage par le géant des boissons gazeuses Coca-Cola Co. de la conférence phare des Nations Unies sur le climat, connue sous le nom de COP27, a déclenché une réaction en ligne et a mis en évidence des préoccupations plus larges concernant le lobbying et l’influence des entreprises.

Les négociations de la COP27 visant à limiter l’augmentation de la température mondiale devraient débuter le mois prochain dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh sur la mer Rouge. Les organisateurs égyptiens ont cité les efforts de Coca-Cola pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et l’accent mis sur le climat lorsqu’ils ont annoncé l’accord de parrainage en septembre, ce qui a déclenché une indignation immédiate sur les réseaux sociaux.

Pollution plastique

Les militants ont critiqué l’entreprise pour son rôle démesuré dans la pollution plastique et ont cité l’accord comme un exemple de “blanchiment vert” des entreprises – exagérant les références climatiques pour masquer les comportements polluants. Une pétition en ligne appelant à la suppression de Coke en tant que sponsor a recueilli plus de 228 000 signatures, tandis que des centaines de groupes de la société civile ont signé une lettre ouverte exigeant que les entreprises polluantes soient interdites de financer ou d’être impliquées dans des pourparlers sur le climat.

Coca-Cola a déclaré que sa participation souligne ses plans ambitieux de réduction de ses émissions et de nettoyage des déchets plastiques dans l’océan.

Les critiques disent que l’implication des entreprises va à l’encontre de l’esprit des réunions, où des dizaines de milliers de délégués du monde entier se réunissent pour élaborer des accords mondiaux sur la lutte contre le changement climatique afin d’empêcher la Terre de se réchauffer à des niveaux dangereux. Cette année, l’accent est mis sur la manière de mettre en œuvre les promesses faites lors des conférences précédentes, selon la présidence égyptienne.

“Marketing astucieux”

Aux réunions de la COP, “la présence des entreprises est énorme, bien sûr, et c’est une campagne de marketing astucieuse pour elles”, a déclaré Bobby Banerjee, professeur de gestion à la Bayes Business School de la City University of London, qui y a participé trois fois depuis 2011.

Au fil des ans, les réunions ont évolué pour ressembler à des foires commerciales, avec de grandes entreprises, des startups et des groupes industriels installant des stands et des pavillons en marge pour faire pression et bavarder – soulignant à quel point un nombre croissant d’entreprises souhaitent s’engager dans l’événement, sentant commercial opportunités à mesure que le changement climatique devient une priorité mondiale plus importante.

IBM, Microsoft, Boston Consulting Group et Vodafone se sont également inscrits en tant que sponsors ou partenaires, mais ont attiré moins de critiques pour leur participation que Coca-Cola.

Le bureau de presse des Nations Unies sur le changement climatique a renvoyé les demandes des médias aux organisateurs, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire entre l’Égypte et l’entreprise. La présidence égyptienne n’a pas répondu aux demandes de commentaires par courrier électronique. Le site Web de l’ONU Changements climatiques indique qu’il “cherche à s’engager dans des partenariats mutuellement bénéfiques avec des parties prenantes non parties”.

Georgia Elliott-Smith, consultante en développement durable et militante écologiste qui a lancé la pétition en ligne, a déclaré qu’elle appelait l’ONU “à cesser d’accepter le parrainage d’entreprises pour ces événements, ce qui n’est tout simplement pas nécessaire, et à cesser de permettre à ces grands pollueurs de verdir leur marques, en s’appuyant sur ces discussions sur le climat vraiment critiques.”

Les groupes environnementaux ont critiqué la décision de laisser Coca-Cola être un sponsor, affirmant qu’il s’agissait de l’un des plus grands producteurs de plastique et des principaux pollueurs au monde. Ils disent que la fabrication de plastique avec du pétrole émet du dioxyde de carbone et que de nombreuses bouteilles à usage unique sont vendues dans des pays à faible taux de recyclage, où elles finissent par joncher les océans ou sont incinérées, ajoutant davantage d’émissions de carbone dans l’atmosphère.

“Des objectifs ambitieux”

Dans un communiqué, Coca-Cola a déclaré qu’il partage “l’objectif d’éliminer les déchets de l’océan” et apprécie “les efforts de sensibilisation à ce défi”. L’emballage représente environ un tiers de l’empreinte carbone de Coke, et la société a déclaré qu’elle avait des “objectifs ambitieux”, notamment aider à collecter une bouteille ou une canette pour chaque produit vendu, quel que soit le fabricant, d’ici 2030.

Coca-Cola a déclaré qu’il s’associerait à d’autres entreprises, organisations de la société civile et gouvernements “pour soutenir l’action coopérative” sur les déchets plastiques, et a noté qu’il avait signé des déclarations conjointes en 2020 et 2022 exhortant les États membres de l’ONU à adopter un traité mondial pour lutter contre le problème “par une approche holistique de l’économie circulaire”.

“Notre soutien à la COP27 est conforme à notre objectif scientifique de réduire les émissions absolues de carbone de 25% d’ici 2030 et à notre ambition d’émissions nettes nulles de carbone d’ici 2050”, a déclaré la société par e-mail.

Faire du lobbying un plus gros problème : les experts

Les experts disent que les parrainages éclipsent un problème plus important dans les coulisses : les entreprises de combustibles fossiles font pression et influencent les pourparlers dans les négociations en coulisses.

“Les vraies affaires sont traitées à l’intérieur, vous savez, dans des pièces fermées”, a déclaré Banerjee, le professeur de gestion. Lors de la première à laquelle il a assisté – la COP17 à Durban, en Afrique du Sud, en 2011 – il a essayé de participer à une session sur les émissions de carbone dans l’industrie minière, un sujet sur lequel il faisait des recherches.

“Mais devinez quoi ? Ils m’ont renvoyé, et qui entre dans la salle pour discuter, pour développer une politique climatique mondiale ? Les PDG de Rio Tinto, Shell, BP, suivis des ministres”, a déclaré Banerjee, notant qu’un membre de Greenpeace derrière lui a également été bloqué. “Ce groupe de personnes – les sociétés minières et les politiciens – décident des émissions de carbone.”