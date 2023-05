Le «parrain» politique du Nigeria, Tinubu, prêtera serment en tant que président

Le roi politique de longue date Bola Tinubu devrait prêter serment en tant que nouveau président du Nigeria lundi, alors que la nation la plus peuplée d’Afrique navigue dans une mer de troubles économiques et de grave insécurité.

Le sudiste de 71 ans est issu du même parti que le sortant Muhammadu Buhari, le nordiste de 80 ans et ancien général de l’armée démissionne après deux mandats.

Tinubu a été déclaré vainqueur des élections du 25 février avec 8,8 millions de voix et le nombre requis de bulletins de vote dans les deux tiers des États nigérians.

Le principal chef de l’opposition Atiku Abubakar, qui est arrivé deuxième, et l’outsider Peter Obi, qui a terminé troisième, contestent les résultats devant le tribunal, alléguant une fraude.

La commission électorale a reconnu des « problèmes » lors du vote mais a rejeté les allégations selon lesquelles le processus n’était pas libre et équitable.

Connu comme un « parrain » politique, Tinubu a fait campagne en disant « C’est à mon tour » de gouverner la plus grande économie du continent, vantant son expérience en tant que gouverneur de Lagos de 1999 à 2007.

Beaucoup disent que le politicien astucieux a contribué à moderniser et à développer la ville de Lagos, et espèrent qu’il aura un impact similaire sur le reste du pays.

Mais le nouveau président fait également face à des allégations de corruption, bien qu’il les ait toujours niées, et à des questions sur sa santé.

Buhari avait promis de lutter contre la corruption et l’insécurité, mais en a déçu beaucoup, selon les analystes, laissant derrière lui une dette croissante, une inflation croissante et une insécurité endémique.

Sa présidence a montré qu' »il est possible pour un individu considéré par beaucoup comme personnellement incorruptible de présider une administration qui est néanmoins définie par la corruption et l’incompétence de rang », a déclaré Ebenezer Obadare du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion basé à Washington. .

« Avec le nouveau gouvernement Bola Tinubu », a écrit Obadare dans un blog, « les Nigérians découvriront bientôt si un dirigeant largement considéré comme corrompu peut présider une administration relativement exempte de malversations et raisonnablement compétente ».

Les deux hommes sont peut-être différents en termes de style et de réputation, mais ils présentent également des similitudes essentielles, de leur adhésion à l’islam – dans un pays divisé entre chrétiens et musulmans – à leur âge avancé.

Buhari a effectué des voyages médicaux répétés au Royaume-Uni lorsqu’il était président, tandis que Tinubu a passé du temps à l’étranger pendant la campagne et entre l’élection et l’investiture.

Avec des spéculations sur sa santé, les yeux se sont tournés vers le nouveau vice-président Kashim Shettima, un ancien gouverneur de 56 ans de l’État du nord de Borno.

Dette, insécurité

Une fois les cérémonies terminées, le nouveau gouvernement aura beaucoup de travail urgent, à commencer par l’économie.

L’un des principaux défis pour le Nigéria, riche en pétrole, est qu’il échange du brut d’une valeur de plusieurs milliards de dollars contre de l’essence qu’il subventionne ensuite pour son marché intérieur.

Cela a entraîné une énorme ponction sur les revenus et les devises étrangères, contribuant à l’envolée de la dette.

Plus de 80 millions des 210 millions d’habitants du pays vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale, et l’ONU a averti que plus d’un quart d’entre eux sont confrontés à la faim aiguë cette année.

Malgré les secteurs florissants de la technologie et du divertissement, de nombreux Nigérians de la classe moyenne partent à l’étranger dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Une autre priorité du nouveau gouvernement sera de lutter contre l’insécurité, qui s’est propagée comme une traînée de poudre ces dernières années.

Les troupes combattent des gangs de criminels et de ravisseurs lourdement armés dans les États du centre et du nord-ouest, des voleurs de pétrole, des pirates et des séparatistes dans le sud-est et une insurrection djihadiste de 14 ans dans le nord-est.

Pour compliquer les choses, les élections à l’Assemblée nationale ont produit une plus grande pluralité politique cette année, avec sept partis représentés au sénat entrant et huit à la prochaine chambre des représentants.

« La prochaine administration devra faire des heures supplémentaires pour obtenir un consensus sur le programme législatif », a déclaré Afolabi Adekaiyaoja dans un rapport pour le Centre pour la démocratie et le développement basé à Abuja.

(AFP)