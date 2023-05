Le Dr Geoffrey Hinton, qui aurait passé toute sa carrière à travailler sur l’intelligence artificielle, met désormais en garde contre les dangers potentiels de la technologie.

Un pionnier de l’intelligence artificielle connu sous le nom de « Parrain de l’IA » a quitté son poste chez Google pour parler plus franchement des risques possibles de la technologie.

Le Dr Geoffrey Hinton a passé plus de dix ans à travailler sur des algorithmes d’apprentissage automatique chez Google avant de partir. Selon les rapports, ses recherches de toute une vie sur les réseaux de neurones lui ont valu ce surnom.

En revanche, Hinton a précisé dans un tweet le 1er mai qu’il avait quitté son emploi chez Google « afin que je puisse parler des dangers de l’IA ».

Dans une interview avec le New York Times, il a exprimé son inquiétude immédiate à propos de l’IA, déclarant qu’elle sera utilisée pour saturer Internet avec de fausses images, vidéos et textes au point où beaucoup de gens ne pourront pas « savoir quoi n’est plus vrai.

Hinton s’est également inquiété du fait que l’IA remplace les humains dans la main-d’œuvre. Il pense que lorsque l’IA apprendra des comportements inattendus à partir des vastes volumes de données qu’elle examine, elle finira par menacer l’humanité.

Il s’est également inquiété de la concurrence en cours pour faire progresser la technologie de l’IA afin de l’utiliser dans les systèmes d’armes létaux autonomes (LAWS).

De plus, Hinton a reconnu des remords pour le travail de sa vie :

Je me justifie en utilisant la défense commune que quelqu’un d’autre aurait terminé la tâche si je ne l’avais pas fait.

Les régulateurs, les décideurs et les dirigeants du secteur de la technologie ont tous exprimé leur inquiétude ces derniers mois quant à l’avancement de l’IA. Un appel à une pause temporaire du développement de l’IA a été lancé dans une lettre ouverte signée par plus de 2 600 PDG et chercheurs de l’industrie en mars, citant « des risques profonds pour la société et l’humanité ».

Une pétition similaire a été lancée par 12 législateurs de l’UE en avril, et un récent projet de loi de l’UE divise les produits d’IA en catégories de danger. De plus, le Royaume-Uni fournit 125 millions de dollars pour aider un groupe de travail à créer une « IA sûre ».

L’IA utilisée dans les farces et les fausses campagnes d’information

Des cas récents de médias dupés pour publier de fausses informations, ainsi qu’une publication allemande utilisant l’IA pour construire une interview, suggèrent que les technologies de l’IA sont déjà utilisées à des fins de désinformation.

Le 1er mai, Binance a affirmé qu’il était la cible d’une campagne de diffamation lancée par ChatGPT et a présenté des preuves de l’affirmation du chatbot selon laquelle son PDG Changpeng « CZ » Zhao appartenait à un groupe de jeunes du Parti communiste chinois.

Le bot comprenait des liens vers un article de Forbes et la page LinkedIn de Zhao, dont il prétendait avoir obtenu les informations ; cependant, ni l’article ni le profil LinkedIn de Zhao ne semblent exister.

Le Daily Mail et The Independent figuraient parmi les médias dupés par une bande de farceurs la semaine dernière.

Un rapport sur un prétendu acteur canadien nommé « Saint Von Colucci » qui serait décédé à la suite d’une opération de chirurgie plastique pour le faire ressembler à une pop star sud-coréenne a été initialement publié par The Daily Mail avant d’être supprimé par la suite.

L’information a été trouvée dans un communiqué de presse sur le décès de l’acteur publié par une personne ou une organisation se faisant passer pour une agence de relations publiques et qui contenait ce qui semblait être des images générées par l’IA.

En avril, la publication allemande Die Aktuelle a publié une interview de l’ancien pilote de Formule 1 Michael Schumacher, qui a subi une grave lésion cérébrale lors d’un accident de ski en 2013. L’interview a été synthétisée à l’aide de ChatGPT.

Selon les rumeurs, l’histoire entraînerait des poursuites judiciaires de la part de la famille de Schumacher.

