Le « parrain » de la recherche sur les microplastiques affirme que nous devons agir plus rapidement pour résoudre notre problème du plastique

Plastique : comprendre le problème et lutter pour une solution

Il y a vingt ans, un voyage fortuit à la plage a changé la vie de Richard Thompson.

Le biologiste marin effectuait des expériences au bord de la mer en Angleterre et a découvert que du plastique obstruait tous ses instruments scientifiques.

« Nous avons regardé les échantillons de sable au microscope, et dans et parmi les grains de sable, nous avons pu voir des morceaux qui ne ressemblaient certainement pas à du sable, et ce sont ces morceaux que nous avons confirmé être du plastique », a déclaré Thompson, aujourd’hui chef de l’Unité internationale de recherche sur les déchets marins de l’Université de Plymouth.

À l’époque, il a inventé le terme « microplastiques » pour décrire les minuscules morceaux de plastique, souvent plus petits que le diamètre d’une mèche de cheveux, qu’il a trouvés sur les plages du Royaume-Uni.

Un ouvrier tient des morceaux de plastique ramassés sur une plage en Espagne. (Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

Aujourd’hui, pour marquer le 20e anniversaire de sa découverte, Thompson a rédigé un nouvel article revenant sur plus de 7 000 études de recherche publiées sur les microplastiques depuis sa découverte. L’objectif est de comprendre à quel point les plastiques peuvent être omniprésents et problématiques – et ce qu’il faudra pour trouver une solution.

« Je suis tout à fait d’avis que nous disposons désormais de suffisamment de preuves pour arrêter de définir le problème et passer aux solutions », a déclaré Thompson, surnommé « le parrain des microplastiques » par le Royaume-Uni. Députée Mary Creagh et titulaire d’un doctorat en écologie marine.

L’article a été publié dans la revue Science .

Ce que 20 ans de recherche sur les microplastiques ont montré

Une grande partie des premières recherches ont été réalisées par le groupe de Thompson pour déterminer d’où venaient les microplastiques et où ils allaient.

« Nous savons maintenant qu’on les trouve dans le monde entier. On les trouve littéralement des pôles à l’équateur. On les trouve du sommet du mont Everest jusqu’aux fosses océaniques les plus profondes », a déclaré Thompson.

Un employé municipal élimine les déchets plastiques et les déchets qui étouffent le débit d’eau du canal de Buckingham à Chennai, en Inde. (R. Satish Babu/AFP via Getty Images)

Plusieurs études publiées récemment ont examiné comment les microplastiques se retrouvent dans des endroits inattendus, tels que une étude récente du Japon qui a découvert de minuscules morceaux de plastique incrustés dans des coraux au fond de la mer. Une autre étude de l’Université de Toronto a trouvé en moyenne 138 morceaux de plastique par poisson capturé le long du secteur riverain de Toronto.

Les humains ne sont pas à l’abri de l’omniprésence du plastique. Une étude italienne particulièrement troublante a révélé la présence de microplastiques dans lait maternel humain et placentas tandis qu’un autre en Allemagne les a trouvés sang humain .

Et même si Thompson affirme que nous n’avons toujours pas une idée précise de l’impact de ces substances sur la santé humaine, il pense qu’il est très probable qu’elles causent des dommages.

« Il est clair que nous sommes exposés aux particules de la même manière que le reste de la nature. Nous avons montré avec un certain nombre d’animaux qu’ils peuvent être nocifs dans des études en laboratoire. Pourquoi imaginons-nous que nous sommes différents ? «

Un pêcheur sous-marin plonge tandis que des sacs en plastique flottent dans l’eau au large de la ville côtière de Batroun, au Liban. (Ibrahim Chalhoub/AFP via Getty Images)

Nous en savons également beaucoup plus sur l’origine de tout ce plastique. Certaines proviennent de pièces intentionnellement fabriquées pour être petites, comme microbilles de plastique et paillettes . Des quantités importantes sont libérées par la décomposition des biens au fur et à mesure de leur utilisation, comme les pneus de voiture et les vêtements en fibres synthétiques.

« Pendant que vous vous promenez ou que vous lavez des vêtements ou des textiles, ils libèrent des centaines de milliers de fibres littéralement à chaque fois que vous lavez une lessive domestique », explique Thompson.

Mais la source la plus importante réside dans les gros morceaux de pollution plastique, comme les bouteilles de soda et les sacs en plastique – appelés « macroplastiques » – qui se décomposent.

Costas Velis, de l’Université de Leeds au Royaume-Uni, décrit le problème comme « une bombe à retardement de microplastiques » résultant d’une utilisation « incontrôlée » de macroplastiques. « Et si nous ne fermons pas ce robinet, nous ne pourrons jamais espérer résoudre la partie microplastique du problème. »

Velis et son équipe ont récemment examiné les données sur les déchets de 50 000 villes à travers le monde et ont découvert que 52,1 millions de tonnes de pollution plastique sont générées chaque année, déversées sur terre et dans les cours d’eau. Une grande partie de cette aide provient des 1,5 milliard d’habitants des villes où la collecte des déchets est soit peu fiable, soit inexistante.

Des chercheurs trient les déchets ramassés sur les rives et dans les eaux du fjord du Saguenay, au Petit-Saguenay, au Québec. (Sébastien St-Jean/AFP via Getty Images)

« Il est très alarmant de voir l’ampleur, mais aussi la répartition de la pollution plastique à travers le monde », a déclaré Velis, titulaire d’un doctorat en ingénierie environnementale.

Cette recherche a également été publiée dans la revue Science.

Comment résoudre le problème une fois pour toutes

Avec l’ONU devrait livrer un traité mondial pour mettre fin à la pollution plastique à la fin de cette année, Velis dit qu’il espère que le monde avance dans la bonne direction.

« C’est la chance la plus importante que nous ayons en tant que planète et en tant qu’humanité de relever le défi mondial de la pollution plastique dans un avenir immédiat et de manière décisive », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas penser que des individus résoudront tous les problèmes. Nous ne pouvons pas penser que les pays confrontés à d’énormes problèmes puissent être laissés seuls avec leur niveau actuel de ressources pour résoudre le problème. Nous avons donc besoin de voir un changement massif sur tous les fronts. »

Un « piège à déchets » destiné à récupérer les déchets flottants, remplis de plastique, le long d’une rivière à Manille, aux Philippines. (Confiture Sta Rosa/AFP/Getty Images)

Thompson fait écho à cette déclaration.

« Il y a une grande dynamique dans la bonne direction », a-t-il déclaré. « Là où nous avons besoin de la science maintenant, et c’est presque aussi important que pour définir le problème, c’est pour identifier les solutions et veiller à ce que l’attention actuelle nous conduise vers une utilisation plus sûre et plus durable des plastiques. »

Et tandis que Thompson exhorte davantage de scientifiques à concentrer leurs budgets de recherche limités sur la recherche de solutions, il affirme que nous en savons suffisamment sur ce que nous pouvons faire entre-temps.

« Il ne s’agit pas d’éliminer le plastique de tous nos supermarchés ni de nos vies. Les plastiques apportent de nombreux avantages sociétaux, mais nous devons commencer à les utiliser de manière plus responsable », a-t-il déclaré, soulignant que même si nous produisons actuellement 400 millions de tonnes d’articles en plastique dans le monde chaque année, dont 40 % sont des articles à usage unique comme des bouteilles d’eau ou des sacs de courses qui sont facilement remplacés.

« Il s’agit donc d’agir sur les gros objets qui deviennent des microplastiques. Il s’agit d’agir sur les gros objets que nous utilisons quotidiennement et qui se transforment en microplastiques, les pneus et les textiles. Et il s’agit d’agir pour interdire l’utilisation de petits morceaux de plastique dans les produits où il y a une voie claire vers l’environnement.