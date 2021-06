Le parrain de Gunge Dave Benson Phillips est maintenant YouTuber et lutteur – 22 ans après l’émission télévisée pour enfants Get Your Own Back

La star de la BBC pour ENFANTS, Dave Benson Phillips, était connue comme le « parrain du gunge » tout au long des années 90.

Mais ces jours-ci, sa vie n’est pas moins étrange, ayant été victime d’un canular de mort bizarre et s’étant lancé dans la lutte professionnelle.

5 Dave Benson Phillips était un grand nom de la télévision pour enfants dans les années 1990 Crédit : BBC

Dave, maintenant âgé de 56 ans, a animé des émissions emblématiques pour enfants, notamment le jeu chaotique Get Your Own Back, qui a vu des adultes jetés dans une cuve de gunge.

Il a duré 190 épisodes étonnants de 1991 à 2003 avant de passer à une série de nouveaux projets.

Parmi eux se trouvait une incursion totalement inattendue dans le monde de la lutte, en liaison avec la tenue de grappling indépendante Riptide.

Dave a été vu en train de battre un adversaire avec une série de mouvements meurtriers dans un match décrit comme « ruinant l’enfance de ses adversaires ».

5 Maintenant âgé de 56 ans, il est toujours déterminé à nous divertir – vu ici à Let’s Rock The Moor en 2018 Crédit : Redferns

5 La star a également fait une incursion dans la lutte professionnelle, vue ici en 2018 Crédit : Facebook : RIPTIDE Wrestling

5 La star de la télévision pour enfants Dave a été filmée en train de se battre sous la bannière Riptide Wrestling Crédit : Facebook : RIPTIDE Wrestling

Les fans ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient, s’émerveillant de son « chemin de carrière étrange » tout en plaisantant qu’il n’avait aucun mouvement basé sur le gunge.

En dehors du ring, il a emmené Get Your Own Back sur la route avec une émission en direct et s’est lancé dans les médias sociaux avec une émission de téléréalité parodie Getting Back.

Mais Internet n’a pas toujours été une source de plaisir pour Dave, qui a été impliqué dans des moments vraiment étranges.

En 2019, il a déclenché un tollé après avoir essayé de donner des conseils aux fans sur le réajustement de leurs horloges.

5 Dave aux Chortle Comedy Awards à Londres en Crédit : Rex

Cependant, il a tweeté: « Passez une bonne nuit quoi que vous fassiez … et n’oubliez pas de remettre vos c ** ks. »

Il a ensuite présenté ses « plus sincères excuses à ceux qui ont été choqués ou offensés ».

La star a également été dévastée lorsqu’un canular a balayé Internet affirmant qu’il était mort dans un accident de voiture.

L’arnaque du malade a été prise si au sérieux par certains que des fleurs offrant des condoléances ont été envoyées à sa femme.

Il plus tard a déclaré à son journal local: « La détresse que cela a causée était sans précédent. Je me souviens que mes sœurs ont appelé et qu’elles n’ont pas raccroché avant d’entendre ma voix. »