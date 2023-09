Le parquet espagnol a déposé une plainte contre Luis Rubiales pour enquêter sur lui pour avoir embrassé Jenni Hermoso | L’impression des États-Unis

Le parquet espagnol a déposé ce vendredi une plainte contre le président suspendu de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) devant le Tribunal national. faire l’objet d’une enquête pour délits d’agression sexuelle et de coercition pour le baiser qu’il a donné à la footballeuse Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde de football féminin en Australie et Nouvelle-Zélande 2023, un tournoi où l’équipe espagnole a été championne après avoir remporté la finale En Angleterre.

Selon le texte de la plainte auquel a eu accès le journal Mundo Deportivo, le ministère public a considéré que les actions de Rubiales n’étaient pas consensuelles. « Donner un baiser sur la bouche, en tenant la tête de Jennifer Hermoso Fuentes à deux mains, sans son consentement » pourrait être considéré comme un délit d’agression sexuelle et un autre de coercition en raison de la pression subie par Jenni Hermoso après l’événement.

« Immédiatement après ce fait, la joueuse, ainsi que son environnement le plus proche (famille et amis), ont subi des pressions constantes et répétées de la part de M. Rubiales et de son environnement professionnel., dans le but de justifier et d’approuver publiquement l’acte commis contre sa volonté ; Mme Jennifer souffre d’une situation de harcèlement, contre le développement de sa vie dans la paix, la tranquillité et la liberté », a indiqué le parquet dans la plainte.

Le parquet a intenté une action en justice contre Rubiales après que Jenni Hermoso a officialisé sa plainte mardi dernier. Le tribunal doit maintenant décider d’ouvrir ou non une procédure pénale contre Rubiales.

Le baiser a suscité un émoi dans toute l’Espagne et une conversation dans le monde du football, le gouvernement espagnol faisant pression pour la démission de Rubiales et, plus récemment, la RFEF ayant décidé de limoger l’entraîneur vainqueur de la Coupe du monde Jorge Vilda.

Rubiales s’est déjà excusé et a qualifié le baiser du 20 août de « mutuel », une déclaration qu’Hermoso a démentie. Plus de 80 footballeurs espagnols ont alors signé une déclaration de soutien à Hermoso et ont déclaré qu’ils ne reviendraient pas dans l’équipe nationale « si les dirigeants actuels restent » dans leurs fonctions.

