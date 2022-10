Le parquet demande la prison pour l’attaque d’un émeutier contre un journaliste de l’AP

Les procureurs fédéraux ont recommandé dimanche une peine de prison d’environ quatre ans pour un homme de Pennsylvanie qui a plaidé coupable d’avoir agressé un photographe de l’Associated Press et d’avoir utilisé un pistolet paralysant contre des policiers lors d’une attaque de foule contre le Capitole américain.

Le juge de district américain Randolph Moss devrait condamner Alan Byerly le 21 octobre pour son attaque contre le photographe AP John Minchillo et la police lors de l’émeute du 6 janvier 2021 à Washington, DC

Les lignes directrices sur la détermination de la peine recommandent une peine de prison allant de 37 à 46 mois. Les procureurs demandent une peine d’au moins 46 mois d’emprisonnement suivis de trois ans de liberté surveillée. L’avocat de Byerly a jusqu’à vendredi pour soumettre une recommandation de condamnation.

Le juge n’est lié par aucune des recommandations relatives à la peine.

Byerly a été arrêté en juillet 2021 et a plaidé coupable un an plus tard pour voies de fait.

Byerly a acheté un pistolet paralysant avant de se rendre de son domicile à Fleetwood, en Pennsylvanie, à Washington pour le rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier. Quittant le rassemblement avant que le président Donald Trump n’ait fini de parler, Byerly est allé au Capitole et a rejoint d’autres émeutiers en utilisant une grande pancarte en métal de Trump comme bélier contre des barricades et des policiers, ont déclaré les procureurs.

Puis il s’est rendu sur la terrasse inférieure ouest du Capitole, où lui et d’autres émeutiers ont attaqué Minchillo, qui portait un cordon avec le lettrage AP. Byerly est l’une des trois personnes au moins accusées d’avoir agressé Minchillo, dont l’agression a été filmée par un collègue.

Après cela, Byerly s’est approché d’un policier derrière des supports à vélos et a déployé son pistolet paralysant.

“Après que les agents ont réussi à retirer le pistolet paralysant des mains de Byerly, Byerly a continué à charger vers les agents, les a frappés et poussés, et a attrapé la matraque d’un officier”, ont écrit les procureurs.

Byerly a dit plus tard aux agents du FBI qu’il avait fait juste “une chose stupide là-bas et c’était tout”, selon les procureurs.

“C’était une référence à la façon dont il a traité le journaliste et rien de plus”, ont-ils écrit.

Byerly a traité le 6 janvier “comme une journée normale et sans crime, semblable au film” The Purge “, où il pouvait faire ce qu’il voulait sans jugement ni conséquence juridique”, ont déclaré les procureurs.

“Il s’est trompé”, ont-ils ajouté.

Plus de 100 policiers ont été blessés lors du siège du Capitole.

Environ 900 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux pour leur conduite le 6 janvier. Plus de 400 d’entre elles ont plaidé coupable, principalement pour des délits. Plus de 280 accusés d’émeute ont été condamnés, dont environ la moitié à des peines d’emprisonnement allant d’une semaine à 10 ans.

Michael Kunzelman, Associated Press