Le parquet de Paris ouvre une enquête sur l’utilisation présumée par le Maroc du logiciel espion Pegasus pour espionner des journalistes français

L’enquête examinera 10 accusations possibles, y compris des atteintes potentielles à la vie privée et l’accès frauduleux à des appareils électroniques personnels.

Cette décision intervient après qu’un consortium de plus d’une douzaine d’organisations médiatiques, citant des informations divulguées et des analyses médico-légales ultérieures, ait rapporté que la société de surveillance israélienne NSO Group aurait aidé de nombreux gouvernements à espionner des journalistes, des militants et même des chefs d’État en utilisant son programme malveillant Pegasus. .

La révélation a été suivie d’une plainte déposée par le média français Mediapart, qui a affirmé que les services secrets marocains avaient utilisé Pegasus pour espionner deux de ses reporters. Un autre média français, Le Canard enchaîné, se préparerait à emboîter le pas avec des allégations similaires.

[ PEGASUS ] Les téléphones portables de nos journalistes @LenaBred et @edwyplenel ont été infectés par le logiciel espion #Pégase, actionné par des services secrets marocains.Nous déposons plainte auprès du procureur de la République de Paris. Explications dans ce #FIL 👇 pic.twitter.com/pMREd3D7ty — Mediapart (@Mediapart) 19 juillet 2021

Le Maroc a nié les actes répréhensibles et a publié une déclaration rejetant ce qu’il a appelé « allégations infondées et fausses » liés à son utilisation présumée du malware israélien.

NSO a également contesté la suggestion selon laquelle son logiciel espion a été utilisé à mauvais escient, insistant sur le fait que ses clients gouvernementaux sont soigneusement contrôlés et que le produit est exclusivement utilisé pour la lutte contre le terrorisme ou d’autres enquêtes criminelles graves.

Une fuite « liste de souhaits » des cibles présumées de Pegasus comprenaient 50 000 numéros de téléphone appartenant à des journalistes, des hommes d’affaires, des travailleurs d’ONG, des chefs religieux et même des présidents et des premiers ministres. Datant de 2016, la liste aurait été compilée à partir de demandes de clients d’ONS dans 10 pays : Azerbaïdjan, Bahreïn, Hongrie, Inde, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Rwanda, Arabie saoudite et Émirats arabes unis (EAU). La Hongrie et le Maroc ont démenti ces allégations, et NSO a déclaré que la fuite présumée avait été déformée par les médias.

La France n’est pas la seule à chercher des réponses sur le prétendu scandale d’espionnage. Les législateurs indiens ont appelé mardi à une enquête parlementaire sur l’utilisation présumée de Pegasus par le gouvernement.

