Le parolier tamoul Ko Sesha trouve des morceaux de poulet dans son repas de légumes et demande des excuses à Swiggy

Le parolier tamoul Ko Sesha a affirmé jeudi avoir trouvé des morceaux de viande dans un plat végétarien qu’il avait commandé dans un restaurant via Swiggy à Bengaluru. Il a également exigé une explication et des excuses pour la même chose. Sesha s’est également penché sur l’application de livraison de nourriture pour avoir offert “Rs 70 pour avoir offensé ses sentiments religieux”. Il a partagé deux photos sur son espace Twitter qui comprenaient une capture d’écran de la commande et un autre cliché du bol à moitié mangé qui montrait apparemment des morceaux de poulet.

“J’ai trouvé des morceaux de viande de poulet dans le” Gobi Manchurian with Corn Fried Rice “que j’ai commandé sur Swiggy de The Bowl Company”, a écrit Shesha. Il a en outre critiqué l’application de livraison de nourriture pour avoir blessé ses sentiments religieux en compensant avec 70 roupies.

J’ai été un végétarien strict toute ma vie et cela me dégoûte de penser à quel point ils ont essayé d’acheter mes valeurs. J’exige qu’un représentant de Swiggy, pas moins que le chef de l’État, m’appelle personnellement pour m’excuser. Je me réserve également mes droits à un recours judiciaire.@SwiggyCares – Ko Sesha (@KoSesha) 17 août 2022

Dans le fil, il a ajouté: «J’ai été un végétarien strict toute ma vie et cela me dégoûte de penser à quel point ils ont essayé d’acheter mes valeurs avec désinvolture. J’exige qu’un représentant de Swiggy, pas moins que le chef de l’État, m’appelle personnellement pour m’excuser. Je me réserve également mes droits à un recours judiciaire.

J’ai été un végétarien strict toute ma vie et cela me dégoûte de penser à quel point ils ont essayé d’acheter mes valeurs. J’exige qu’un représentant de Swiggy, pas moins que le chef de l’État, m’appelle personnellement pour m’excuser. Je me réserve également mes droits à un recours judiciaire.@SwiggyCares – Ko Sesha (@KoSesha) 17 août 2022

La publication est devenue virale en un rien de temps et les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leurs points de vue sur Twitter. L’un d’eux a écrit: “Oui, une erreur s’est produite, mais la demande est trop importante, le chef n’a pas cuisiné votre nourriture lorsqu’il y a un problème de produit, vous ne demandez pas au PDG de s’excuser, cela donne plus l’impression que votre sentiment est plus égoïste, si le chef s’excuse, vos sentiments seront-ils alors apaisés ? J’espère que non.” Un autre a écrit: “Une action stricte requise contre @Swiggy, ils ont pris tout ce qui était accordé.”

Oui, un problème s’est produit, mais la demande est trop importante, le chef n’a pas cuisiné votre nourriture, lorsqu’il y a un problème de produit, vous ne demandez pas au PDG de s’excuser, vous avez l’impression que plus que votre sentiment, il semble plus égoïste, si le chef s’excuse vos sentiments seront-ils alors apaisés ? J’espère que non. – sam monstre (@angelofreak9) 18 août 2022

vous a-t-il demandé quoi exiger ? servez du jhatka aux gens qui mangent halal et vous saurez alors ce qui est “trop”

le restaurant n’aurait pas été là à ce moment-là. 💣 arrête de faire la leçon, il a tout à fait le droit de demander et en plus il est toujours aussi poli – Dr Oz (@iamoz1947) 19 août 2022

Swiggy a également publié une déclaration dans le fil de discussion et s’est excusé pour l’absence de son partenaire de restaurant et a déclaré: «Salut. Nous sommes désolés pour l’échec de notre restaurant partenaire qui vous a conduit à recevoir le mauvais article. Ce n’est pas le type de service que nous avons l’intention de fournir. Nous vous contacterons immédiatement par téléphone et réglerons ce problème.

Bonjour à tous. Nous sommes désolés pour l’échec de notre restaurant partenaire qui vous a conduit à recevoir le mauvais article. Ce n’est pas le type de service que nous avons l’intention de fournir. Nous vous contacterons immédiatement par téléphone et réglerons ce problème.

^ Saikiran – Swiggy Cares (@SwiggyCares) 17 août 2022

Sesha a en outre mentionné que Swiggy l’avait contacté et qu’il avait rejeté l’augmentation de la rémunération.

Ils m’ont contacté et m’ont proposé d’augmenter l’indemnité à Rs. 100. Je l’ai poliment rejetée et j’ai insisté pour que le chef de @Swiggy au Karnataka, appelez-moi pour m’excuser et que des mesures soient prises contre le restaurant @tbc_inde en leur interdisant de vendre de la nourriture végétale sur Swiggy. – Ko Sesha (@KoSesha) 17 août 2022

«Ils m’ont contacté et m’ont proposé d’augmenter l’indemnisation à 100 roupies. Je l’ai poliment rejetée et j’ai insisté pour que le chef de l’État de Swiggy au Karnataka m’appelle pour m’excuser et que des mesures soient prises contre le restaurant The Bowl Company en leur interdisant de vendre des légumes. de la nourriture sur Swiggy », a-t-il ajouté.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici