Le parolier populaire malayalam Poovachal Khader succombe à COVID-19

Le parolier populaire des films en malayalam, Poovachal Khader, est devenu une victime du COVID-19 lors de son décès à l’hôpital public du Medical College Hospital de Thiruvananthapuram, ont indiqué des sources familiales. L’homme de 72 ans était sous traitement depuis un certain temps et a subi un arrêt cardiaque mardi après minuit.

Au cours d’une carrière de plus de quatre décennies, il a écrit les paroles de plus de 400 films en malayalam pour 1 500 chansons de films en malayalam, dont certaines sont devenues des succès immortels. Quelques-unes des œuvres de Khader incluent ‘Kattuvithachavan’, ‘Chuzhi’, ‘Criminals’, ‘Utsavam’, ‘Aadipaapam’, ‘Lorry’ pour n’en nommer que quelques-uns.

Originaire de la banlieue de la capitale Poovachal, c’est en 1973 qu’il est entré dans l’industrie cinématographique malayalam et a été occupé jusqu’en 2011.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a regretté la mort de Khader et l’a décrite comme une perte énorme pour le milieu social de l’État. « Il sera probablement considéré comme la personne qui a écrit le maximum de paroles pour l’industrie cinématographique. Il nous manquera beaucoup », a déclaré Vijayan.

Tous les grands musiciens et chanteurs de l’État ont utilisé ses paroles en plus d’avoir travaillé avec les plus grands hitmakers de l’industrie cinématographique malayalam d’antan.

Les derniers sacrements auraient lieu à Thiruvananthapuram plus tard mardi.