Le parolier derrière la chanson thème des Jeux olympiques de Moscou est décédé à 94 ans — RT Games & Culture

Le légendaire poète russe Nikolaï Dobronravov, qui a écrit les paroles de la chanson thème des Jeux olympiques d’été de Moscou de 1980 et de nombreux autres succès, est décédé à l’âge de 94 ans, ont annoncé ses amis et collègues sur les réseaux sociaux.

Dobronravov est décédé dimanche matin dans un hôpital de Moscou après une longue maladie, ont déclaré des sources proches du poète au journal Moskovsky Komsomolets.

Le parolier et son épouse, la compositrice Aleksandra Pakhmutova, 93 ans, ont été hospitalisés à cause du Covid-19 fin 2020. Ils sont sortis au bout d’un mois, mais le poète ne s’est jamais complètement remis du virus. Sa santé n’a cessé de se détériorer et il pouvait à peine marcher ces derniers mois, selon des sources.

La chanson « Au revoir, notre affectueuse Misha! » co-écrit par Dobronravov et Pakhmutova, a accompagné l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire olympique. Elle a été jouée lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Moscou en 1980, alors que la figurine gonflable géante de la mascotte des Jeux – un ours nommé Misha – s’envolait du stade Luzhniki. La retransmission en direct depuis la capitale soviétique a capturé de nombreux habitants et invités étrangers dans les tribunes en larmes.

Dobronravov et Pakhmutova, mariés depuis 1956, ont écrit ensemble de nombreuses chansons qui ont été interprétées par les chanteurs les plus populaires du pays et sont connues et appréciées des Russes de tous âges. Il a également travaillé avec d’autres compositeurs célèbres.















Les villes russes de Yaroslavl, Vorkuta et Magnitogorsk ont ​​chacune choisi une chanson de Dobronravov comme hymne officiel.

La mort de Dobronravov est « une perte irrémédiable » Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a écrit sur sa page Telegram en présentant ses condoléances à la famille du poète.

Ses chansons « ont toujours donné de la force [to people]étant avec eux dans les moments de chagrin et de joie, » il a écrit.

Le poète reposera au cimetière de Novodievitchi, dans la capitale russe, a indiqué Sobianine.

De nombreux artistes russes célèbres sont enterrés au cimetière, notamment les écrivains Anton Tchekov et Mikhaïl Boulgakov, ainsi que les compositeurs Dmitri Chostakovitch et Sergueï Prokofiev.