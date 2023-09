Le parolier d’Elton John, Bernie Taupin, rappelle les luttes de la star contre la dépendance : « Les drogues sont le grand mensonge »

Cela n’a pas toujours été facile de travailler aux côtés d’Elton John alors qu’il luttait contre sa dépendance, mais pour Bernie Taupin, c’était l’amour mutuel d’une chose qui les maintenait ensemble.

« Musique », a déclaré le célèbre parolier à Fox News Digital. « La musique était un pansement – ​​elle l’a toujours été. Peu importe à quel point vous vous enfonciez dans un trou et à quel point les choses deviennent sombres, la musique peut toujours vous faire ressortir. Et la musique a toujours été notre grâce salvatrice. »

L’homme de 73 ans, connu pour son partenariat avec John en matière d’écriture de chansons, a écrit de nouveaux mémoires, « Scattershot : la vie, la musique, Elton et moi. » Il détaille son amitié avec la star de 76 ans ; comment leur vie a changé à jamais alors qu’ils sont devenus célèbres ; et ses rencontres avec des personnages reconnaissables, dont John Lennon et la princesse Margaret.

Dans le livre, Taupin expliquait franchement comment les deux hommes comptaient l’un sur l’autre pour se soutenir alors que l’auteur-compositeur-interprète de « Rocket Man » se retrouvait « profondément dans l’emprise de la dépendance ». Alors que John devenait de plus en plus dépendant de la drogue et de l’alcool, leurs collaborations à succès étaient souvent mises à l’épreuve.

« Pour moi, la drogue n’était pas encore une croix à porter », écrit Taupin. « Je pouvais essayer, mais m’en passer, et cela créait un horaire de travail déséquilibré. En termes simples, Elton dormait la majeure partie de la journée et travaillait tard dans la nuit, ou jusqu’à ce que la cocaïne prenne le dessus sur lui… pour voir votre meilleur ami. si déconnecté et cru jusqu’aux os était déchirant. Cet homme qui était talentueux au-delà de toute croyance et l’un des meilleurs musiciens et mélodistes du firmament musical sous l’emprise du crash et de la brûlure était franchement paralysant.

Taupin se souvient avoir été confronté aux « sautes d’humeur en constante évolution » de John, un comportement erratique qui « se manifestait sous de nombreuses formes différentes ». À mesure que la pression de la célébrité augmentait, la colère et le mécontentement de John augmentaient également, ainsi que la quantité de drogues et d’alcool qu’il consommait.

Taupin s’est également occupé de problèmes liés aux addictions. Pourtant, ils ont « persévéré » et sont restés dévoués à leur amitié – et à leur musique.

« Je pense que nous avons probablement pensé qu’après des épisodes de dépendance, pourrions-nous conserver notre trône ? » Taupin réfléchit. « Et cela aurait pu être difficile, et cela aurait pu être gênant, et nous pourrions avoir trébuché sur nous-mêmes et non sur du matériel écrit. C’était à l’époque où nous étions tous les deux dans ‘l’emprise de la dépendance’ ou peu importe comment vous voulez l’appeler. Nous n’avons probablement pas écrit certains de nos meilleurs morceaux… Les drogues sont le grand mensonge, en particulier la cocaïne. Vous faites des choses que vous pensez magnifiques alors qu’elles sont absolument de la merde. Donc, une fois que nous avons réalisé cela et nous sommes débarrassés de ces stupéfiants éléments, puis… nous sommes revenus en force.

« Nous avons eu quelques contretemps », a expliqué Taupin. « Nous nous sommes séparés à un moment donné parce que nous ne savions pas où aller. Nous étions confus. Nous étions géographiquement dépourvus les uns des autres, mais cela n’a duré que peu de temps. »

En 2020, John a célébré 30 ans de sobriété. Taupin a également trouvé la paix et vit son rêve américain dans un ranch en Californie. Ayant grandi avec une passion pour les cowboys au Royaume-Uni, il ne voudrait pas qu’il en soit autrement.

« Je suis plutôt figé dans mes habitudes, mais j’ai une belle vie de famille », s’est-il vanté. « Je profite de mes années d’automne, comme on dit. Mais en même temps, ce n’est pas parce qu’Elton s’est retiré de la route et ne fera plus de tournées que nous n’allons rien faire. Nous » Je ne vais pas simplement ramper dans un trou et mourir… Les gens peuvent attendre quelque chose de nous à tout moment. »

Dans son livre, Taupin partage de nombreuses histoires sur la façon dont certains de leurs succès emblématiques ont pris vie. Alors que de nombreux fans ont considéré « I’m Still Standing » comme un hymne pour John et ses combats, il a en fait été écrit comme un « baiser » pour « l’ancien amant » de Taupin.

« J’aime le fait que nos chansons puissent être réinterprétées », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas corriger les gens s’ils ont tort. Et parfois, leurs idées sont bien plus intéressantes que les miennes. »

Taupin a également affirmé avoir écrit « Don’t Go Breaking My Heart », un duo que John a partagé avec Kiki Dee, en 10 minutes.

« Cela aurait pu être moins que ça », rit-il. « Mais c’est vrai… Elton était au Canada et j’étais à la Barbade. Il était juste en train de s’amuser en studio avec un groupe et avait trouvé un morceau qu’ils pensaient être une bonne idée de retravailler comme une sorte de Marvin Gaye/ Tammi Terrell a en quelque sorte appelé et répondu… Il m’a fait écouter le morceau au téléphone.

« J’étais plutôt bien dans mes tasses à ce moment-là, donc je ne m’en souviens pas trop », a admis Taupin. « Tout ce dont je me souviens, c’est d’avoir mis ma tête dans un seau de glace et de dire : « OK, je vais essayer ça », et d’avoir écrit quelque chose. Et puis je l’ai rappelé avec ça. Et ça a fini par être cette chanson. » C’était une façon intéressante de procéder, mais pas trop inhabituelle dans le cas de notre collaboration. Mais ça a fini par marcher. Cela a fini par être notre premier disque n°1 en Angleterre. «

Et il y avait « Candle in the Wind », qui était écrit sur Marilyn Monroe. Cependant, Taupin a déclaré qu’il avait à l’origine en tête une autre star de l’âge d’or d’Hollywood lorsqu’il a écrit la chanson.

« Mon idée originale était Montgomery Clift », a expliqué Taupin. « J’avais vu le film ‘The Misfits’, et c’est drôle parce que Marilyn Monroe et Montgomery étaient dans ce film. Mais le personnage de Clift m’a complètement captivé. Je lui ai juste trouvé un personnage bien plus intéressant que Marilyn Monroe. Je veux dire, je n’ai jamais , et jusqu’à ce jour, je suis toujours complètement amoureux d’elle comme beaucoup le sont. »

« Mais finalement, à long terme, j’ai réalisé que les gens ne le connaissaient peut-être pas aussi bien qu’ils le sont avec elle », a-t-il partagé. « Il semblait donc logique que, sur le plan commercial, l’idée d’elle comme la bougie dans le vent soit probablement plus acceptable que quelqu’un que les gens n’étaient pas terriblement. [aware] de. »

La chanson a été retravaillée en 1997 pour faire l’éloge de la princesse Diana après sa mort cette année-là à l’âge de 36 ans. Elle s’est vendue à 33 millions d’exemplaires.

« Je n’y pense pas du tout », a déclaré Taupin à propos de cette sombre chanson. « La version que je connais est l’originale. Le remake a rempli son objectif, mais si vous me mettiez un pistolet sur la tempe, je ne pourrais pas m’en souvenir d’une seule ligne… c’est un moment dans le temps et Elton a juré qu’il le ferait. jouez-le seulement à l’enterrement et plus jamais, ce qu’il n’a pas fait… Je suis sûr qu’il ne le fera jamais.

Dans son livre, Taupin a écrit que « Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir » a été inspiré après que John « ait ouvert toutes les fenêtres, mis sa tête dans le four à gaz et attendu une réponse dramatique » dans un « appel à l’aide mis en scène ».

« Peut-être en raison de la nature peu orthodoxe de sa tentative, de l’essence au plus bas et d’un oreiller brodé sur lequel reposer sa tête, la sympathie ne s’est pas manifestée », a écrit Taupin.

Pendant ce temps, « Tiny Dancer » est « une chanson habitée par des fragments d’une poignée de femmes de Los Angeles : une serveuse de Whiskey a Go Go, une fille qui travaillait dans un magasin de chaussures de Beverly Hills et un auto-stoppeur en coupures sur [the] Autoroute de la côte du Pacifique. »

Un succès plus improbable pour John et Taupin était « Bennie and the Jets ».

« Nous nous sommes battus bec et ongles pour ne pas le sortir en single, ou je devrais dire qu’Elton a fait plus que moi », a expliqué Taupin. « Il ne le voyait tout simplement pas comme un single. Et il y avait un gars A&R chez Universal Records qui était catégorique sur le fait que nous devrions le sortir parce qu’il était beaucoup diffusé à Détroit sur les radios noires, ce qui était du jamais vu à l’époque. Nous avons finalement acquiescé à la demande, et nous étions heureux de l’avoir fait parce que c’est devenu un énorme, énorme succès… Finalement, Elton a fini par être le premier artiste blanc à se produire sur « Soul Train », ce qui était unique à l’époque. … Cela nous a prouvé le contraire.

L’amitié de Taupin et John a perduré au fil des décennies, à travers les hauts et les bas. Et aujourd’hui, Taupin est reconnaissant d’avoir survécu pour raconter cette histoire.

« Elton ne représente qu’une petite fraction du livre », a-t-il déclaré. « Elton lui-même a dit qu’il était obsédé par la vie qu’il ignorait que j’avais, ce qui, je pense, résume tout en un mot. »