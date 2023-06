Le Parlement vote le rapport de Boris Johnson sur le Partygate

Lundi, il aura 59 ans et le Parlement débattra d’un rapport cinglant concluant qu’il avait menti au corps législatif en essayant d’expliquer ce même parti.

Une telle sanction serait humiliante pour un politicien qui, en 2019, a mené son parti à une victoire écrasante à la boîte de ballet et qui n’a pas caché qu’il aimerait retrouver son ancien poste de Premier ministre. Il a évité la sanction la plus sévère de perdre son siège au Parlement en démissionnant de manière préventive.

La semaine dernière, le comité des privilèges, qui enquête sur Johnson depuis un an, a conclu que Johnson avait sciemment induit le Parlement en erreur lorsqu’il a assuré à plusieurs reprises à la Chambre des communes que toutes les règles covid avaient été respectées à tout moment dans ses bureaux et résidences. Tromper le Parlement est une affaire sérieuse en Grande-Bretagne et peut conduire à des sanctions ou à une élection révocatoire.