Le parlement ukrainien a voté jeudi à une écrasante majorité en faveur d’une législation considérée comme interdisant de fait l’Église orthodoxe ukrainienne en raison de ses liens avec Moscou, malgré l’insistance de l’Église sur son indépendance totale et son soutien à la lutte de l’Ukraine contre les envahisseurs russes.

La Verkhovna Rada, ou parlement, a voté par 267 voix contre 15 sur cette mesure, qui nécessite un vote supplémentaire avant qu’elle ne soit finalisée et parvienne au bureau du président Volodymyr Zelenskyy. La législation interdirait les activités des organisations religieuses « affiliées aux centres d’influence d’une organisation religieuse dont le centre de direction est situé en dehors de l’Ukraine, dans un État qui mène une agression armée contre l’Ukraine ».

Cela semble cibler directement l’Église orthodoxe ukrainienne, l’une des deux organisations orthodoxes rivales du pays, où une majorité de citoyens s’identifient comme orthodoxes.

L’UOC est historiquement affiliée au Patriarcat de Moscou. Il a déclaré sa pleine indépendance de Moscou en mai 2022, trois mois après l’invasion russe de l’Ukraine, et a déclaré à plusieurs reprises sa loyauté et appelé ses membres à se battre pour l’Ukraine. Son chef, le métropolite Onufry, a déclaré plus tôt ce mois-ci que c’était le « devoir sacré » de chaque croyant de défendre l’Ukraine.

Mais de nombreux Ukrainiens restent méfiants à l’égard de l’Église et se demandent si elle a complètement rompu ses liens avec le patriarche de Moscou Cyrille, qui a fermement soutenu la guerre en la considérant comme une bataille métaphysique contre le libéralisme occidental.

Une étude gouvernementale réalisée plus tôt cette année a contesté la déclaration d’indépendance de l’Église orthodoxe ukrainienne. Le Service d’État ukrainien pour l’ethnopolitique et la liberté de conscience a déclaré après avoir examiné les documents constitutifs de l’UOC que l’Église reste une unité structurelle de l’Église orthodoxe russe.

De nombreux législateurs ont applaudi jeudi alors que le président de la Verkhovna Rada, Rouslan Stefanchuk , lisez le décompte des voix. Lorsque Stefanchuk a appelé au vote, il a exhorté les législateurs à « avoir foi au Seigneur Dieu et à aimer l’Ukraine ».

La députée Inna Sovsun a ensuite commenté sur Facebook : « Jusqu’à présent, il ne s’agit que d’une première lecture, mais cela reste une décision historique. … . Il est extrêmement important pour moi de mettre un terme aux activités (de l’Église orthodoxe russe) en Ukraine.»

Le service de sécurité ukrainien, le SBU, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il avait engagé 68 procédures pénales contre des représentants de l’UOC depuis le début de la guerre, portant des accusations telles que trahison, collaboration, aide et encouragement à un pays agresseur, incitation publique à la haine religieuse, vente d’armes à feu et la diffusion de pornographie juvénile. Selon le SBU, la citoyenneté ukrainienne a été révoquée pour 19 représentants de l’UOC qui détenaient des passeports russes et diffusaient de la propagande pro-Kremlin sur la guerre.

Les dirigeants de l’UOC ont souligné que le vote de la Rada était préliminaire et ont appelé les représentants à réviser la mesure. Le département juridique de l’Église a déclaré que cela violait le droit à la liberté de religion établi dans la constitution nationale et la Convention européenne des droits de l’homme.

« Il est certain que l’adoption de ce projet de loi indiquera que les droits de l’homme et les libertés pour lesquels notre État lutte également perdent de leur sens », a déclaré le département juridique de l’Église dans un communiqué.

Un organisme portant le même nom, l’Église orthodoxe d’Ukraine, a reçu la reconnaissance en tant qu’Église indépendante en 2019 par le patriarche œcuménique de Constantinople, mais l’UOC et Moscou ont contesté son autorité pour conférer cette reconnaissance.

Cette action intervient au milieu d’une impasse en cours à la Laure historique de Kiev-Petchersk, un site sacré orthodoxe à Kiev où le gouvernement a cherché à expulser des représentants de l’Église orthodoxe ukrainienne. Les parties les plus anciennes du grand complexe, connu en anglais sous le nom de Monastère des Grottes, remontent à mille ans.

Le patriarche Cyrille, lors d’une réunion en l’honneur des médias orthodoxes, a critiqué la position de l’Ukraine à l’égard de l’Église.

« Les enfants de notre Église (sont) devenus des objets d’oppression et même d’intimidation parce qu’ils sont porteurs d’une culture russe vieille de plusieurs siècles, indissociable de l’héritage de l’État russe », a-t-il déclaré, selon le journal officiel. agence de presse Tass. « La soi-disant abolition de la culture russe, cette calomnie éhontée et la destruction impunie de l’Église orthodoxe ukrainienne sont des moyens de s’opposer et de quereller ceux qui sont liés à l’héritage spirituel et culturel unique créé par les peuples de la Russie historique. »

Les journalistes de l’AP Hanna Arhirova et Nebi Qena à Kiev, en Ukraine, et Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, ont contribué.

