Le Parlement turc vote en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Le parlement turc a voté en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, marquant une avancée significative dans la tentative de ce pays scandinave d’entrer dans l’alliance militaire occidentale.

Le vote de mardi soir ouvre la voie au président Recep Tayyip Erdoğan pour donner le sceau d’approbation de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, qui a abandonné sa politique de non-alignement militaire vieille de plusieurs siècles après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois, s’est félicité de la nouvelle en déclarant sur X : « Aujourd’hui, nous sommes sur le point de devenir membre à part entière de l’OTAN. Il est positif que la Grande Assemblée générale de Turquie ait voté en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN.»

Les dirigeants nordiques et baltes ont particulièrement salué la ratification, car elle renforce la sécurité régionale. « L’adhésion de la Suède à l’OTAN constituera une étape importante vers une région de la mer Baltique plus sûre et une alliance plus forte », a déclaré Gitanas Nausėda, président de la Lituanie.

Erdoğan s’était engagé à approuver l’adhésion en juillet dernier, mais le processus a été en proie à des retards qui ont creusé un fossé entre Ankara et ses alliés occidentaux.

La Turquie et la Hongrie sont les seuls membres de l’OTAN à n’avoir pas encore approuvé la demande d’adhésion de la Suède à l’alliance. Washington et Bruxelles ont vigoureusement fait pression sur les deux pays pour qu’ils ratifient l’accord, ce qui signifierait au président russe Vladimir Poutine que l’alliance, qui constitue le fondement de la sécurité européenne depuis la guerre froide, est unie contre l’agression de Moscou.

Le chef de l’armée suédoise et le Premier ministre ont tous deux directement averti les Suédois cette année de se préparer à la guerre, des commentaires qui ont suscité l’admiration de certains et des critiques de la part d’autres qui les ont jugés alarmistes.

La Finlande, qui partage une frontière de 1 340 km avec la Russie, a rejoint l’OTAN en avril dernier en tant que 31e membre du groupe.

On s’attend généralement à ce que la Hongrie suive l’exemple de la Turquie en ratifiant l’adhésion de la Suède. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois, a déclaré mardi dans un message sur le site de réseau social X qu’il inviterait Kristersson « à une visite en Hongrie pour négocier l’adhésion de la Suède à l’OTAN ».

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré mardi aux journalistes : « Je ne vois aucune raison de négocier dans cette situation ». Il a ajouté que « nous pouvons poursuivre le dialogue » et a noté que le ton d’une lettre d’invitation offrant des détails au-delà du message X d’Orbán était différent.

Orbán est en désaccord avec les politiciens suédois qui ont souvent critiqué Budapest pour avoir démantelé les freins et contrepoids démocratiques et accusé son régime de corruption généralisée – des accusations qu’Orbán a rejetées et qualifiées d’inamicales de la part d’un éventuel allié militaire.

Mais Budapest s’est également appuyée sur la technologie suédoise dans ses forces armées, en entretenant une flotte d’avions de combat Gripen de fabrication suédoise.

La Turquie, membre de l’OTAN depuis 1952, a conservé des liens étroits avec la Russie même si ses partenaires occidentaux l’ont évité. Elle a par exemple stimulé ses échanges commerciaux avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine et a également refusé de se joindre aux sanctions occidentales.

Le Parlement turc est contrôlé par la coalition politique d’Erdoğan, et les analystes estiment que le vote de mardi aurait été peu probable sans son approbation. Erdoğan doit encore signer le protocole de ratification.

Le président turc a déclaré qu’il espérait que les États-Unis accepteraient la demande de la Turquie d’acheter pour des milliards de dollars d’avions de combat F-16 en échange de l’approbation de l’offre de Stockholm.

L’administration Biden a soutenu l’accord sur les armes, mais certains membres de la puissante commission des relations étrangères du Sénat américain ont exprimé leurs inquiétudes sur des questions telles que les relations turbulentes entre la Turquie et la Grèce, qui ont commencé à s’améliorer depuis le voyage d’Erdoğan à Athènes à la fin de l’année dernière.

Ankara a également exigé que Stockholm intensifie sa lutte contre un groupe militant kurde qui mène une insurrection depuis des décennies en Turquie. Une série de mesures adoptées par la Suède, notamment une nouvelle loi antiterroriste entrée en vigueur l’année dernière, ont contribué à apaiser les inquiétudes de la Turquie, selon des responsables et des diplomates turcs.