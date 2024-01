Le Parlement turc vote en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

ISTANBUL — Après 20 mois d’exigences, d’obstructions et de retards, le parlement turc a voté mardi soir en faveur de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, levant ainsi l’un des derniers obstacles à une expansion majeure de l’alliance militaire déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan doit encore signer le document de ratification.

En supposant que ce soit le cas, la Hongrie serait le dernier résistant. Les responsables locaux ont déjà indiqué qu’ils ne feraient pas obstacle, en fin de compte, à ce projet. Mardi, le Premier ministre Viktor Orban annoncéde manière quelque peu énigmatique, qu’il avait invité le Premier ministre suédois à venir « négocier l’adhésion de la Suède à l’OTAN ».

Premier ministre suédois Ulf Kristersson a semblé répondre seulement au vote turc, écrivant sur X, anciennement Twitter, « Aujourd’hui, nous sommes sur le point de devenir membre à part entière de l’OTAN. »

Le vote a été de 287 pour, 55 contre, avec quatre abstentions.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, s’est félicité du résultat, ajoutant : « Je compte également sur la Hongrie pour achever sa ratification nationale dès que possible. Tous les alliés de l’OTAN ont convenu à Vilnius d’inviter la Suède à rejoindre notre alliance, et la Suède a rempli ses engagements.»

Si la Turquie et la Hongrie s’associent, l’alliance pourrait officiellement accueillir son 32e membre, scellant potentiellement l’accord avant son 75e anniversaire ce printemps.

L’adhésion de la Suède à l’OTAN marquerait un changement historique pour un pays qui a longtemps maintenu une politique de non-alignement militaire. Cela renforcerait les capacités aériennes et maritimes de l’OTAN, améliorant ainsi la position de l’alliance dans la mer Baltique et dans l’Arctique.

En remerciant le parlement turc pour son vote, l’ambassadeur américain en Turquie, Jeff Flake, a écrit“L’adhésion de la Suède à l’OTAN est une étape cruciale dans le renforcement de l’Alliance, qui est aujourd’hui plus important que jamais.”

Cela éliminerait également une source de désunion occidentale du genre de celle que savoure le président russe Vladimir Poutine.



Après que Poutine ait envoyé des chars en Ukraine et ébranlé le sentiment de sécurité des Européens, les partis au pouvoir en Suède et en Finlande voisine ont approuvé l’adhésion à l’OTAN, concluant qu’ils seraient plus en sécurité au sein de l’alliance, même si leur adhésion irritait davantage la Russie.

Les deux nations nordiques ont soumis des offres coordonnées. Mais chacun des 30 pays membres de l’OTAN a dû approuver, et le turc Erdogan est rapidement apparu comme le principal obstacle, utilisant le processus pour obtenir des concessions et marquer des points politiques intérieurs.

Même après avoir autorisé la Finlande à adhérer, Erdogan a continué à s’opposer à la Suède, exigeant que le pays fasse davantage pour réprimer les groupes que la Turquie considère comme des entités terroristes, notamment le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et un mouvement accusé de tenter de renverser le gouvernement turc. gouvernement en 2016. Erdogan a amené Stockholm à accepter de poursuivre la coopération antiterroriste et de lever l’embargo sur les armes contre la Turquie.

Mais les analystes estiment que l’objectif principal de la Turquie était de conclure un accord pour acheter des avions de combat F-16 aux États-Unis, ainsi que pour moderniser sa flotte actuelle. En juillet, après qu’Erdogan a publiquement abandonné son opposition à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, l’administration Biden a déclaré qu’elle avait l’intention de procéder au transfert de F-16 vers la Turquie.

L’accord s’est heurté à la résistance de hauts membres du Congrès – même si l’un des plus fervents opposants, le sénateur Bob Menendez (DN.J.), n’est plus président de la puissante commission sénatoriale des relations étrangères. Son remplaçant, le sénateur Ben Cardin (Démocrate du Maryland), n’a pas exprimé de position sur la vente. Alors que certains législateurs de haut rang ont déclaré que le vote suédois ouvrirait la voie aux F-16, d’autres ont insisté sur le fait qu’il existe des problèmes plus larges avec la Turquie, notamment des violations des droits de l’homme et des attaques turques en cours contre les alliés kurdes des États-Unis en Syrie.

« Pendant la majeure partie du temps où le président Erdogan a été au pouvoir, la Turquie a été un allié infidèle à l’OTAN – c’est donc une bonne nouvelle », a déclaré le sénateur Chris Van Hollen (Démocrate du Maryland). «Cela dit, j’ai encore des questions sur les attaques en cours d’Erdogan contre nos alliés kurdes syriens, ses actions agressives en Méditerranée orientale et le rôle qu’il a joué en soutenant les attaques militaires de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Nous avons besoin de plus de réponses et d’assurances concernant ces préoccupations de la part de la Turquie et de l’administration Biden avant que le Congrès n’aille de l’avant avec la vente des F-16. »

Le président Biden a tenu une appel avec Erdogan le 14 décembrediscutant de la candidature de la Suède et de « renforcer davantage l’interopérabilité de la Turquie avec l’OTAN », entre autres sujets, selon un résumé de la Maison Blanche.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a également discuté de l’adhésion de la Suède à l’OTAN lors d’une conférence de presse. rencontre avec Erdogan ce mois-ci.

Pour avancer sur les F-16, l’administration devrait soumettre une notification formelle au Congrès, après quoi les législateurs auraient 30 jours pour soulever des objections. Ou bien l’administration pourrait contourner le processus en déclarant une « urgence » exigeant une expédition immédiate, comme elle l’a fait récemment à deux reprises pour Israël.

La Hongrie pourrait elle aussi tenter d’obtenir des concessions. Comme Erdogan, Orban entretient des liens avec Poutine. Le dirigeant hongrois agit régulièrement comme un saboteur des accords multinationaux qui vont à l’encontre des intérêts de Moscou, notamment les sanctions de l’UE contre la Russie et l’aide à l’Ukraine.

Orban dit qu’il conteste les critiques suédoises selon lesquelles la démocratie en Hongrie s’est érodée sous son règne. Mais il a dit la même chose à propos de la Finlande, puis a rapidement abandonné son opposition à l’entrée de ce pays dans l’OTAN lorsque la Turquie l’a fait.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022 a remodelé le paysage sécuritaire en Europe, entraînant une augmentation des dépenses de défense de la part de pays qui avaient régulièrement réduit leurs effectifs militaires depuis la fin de la guerre froide et revigorant l’OTAN après des années de questions sur la pertinence de l’alliance.

La Suède n’avait pas manifesté auparavant son intérêt à devenir membre à part entière de l’OTAN et avait adopté une posture de neutralité et de non-alignement au début du XIXe siècle, restant officiellement à l’écart lors des conflits majeurs, y compris les guerres mondiales.

Mais même si cette position reste centrale dans l’image que le pays a d’elle-même, la Suède renforcé ses liens avec l’OTAN. Elle a rejoint le Partenariat pour la paix de l’alliance en 1994, est devenue un « partenaire d’opportunités renforcées » en 2014 — après l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie — et a signé un accord de pays hôte en 2016. La Suède a contribué aux missions dirigées par l’OTAN en Bosnie, au Kosovo, Afghanistan, Libye et Irak. En tant que membre de l’Union européenne depuis 1995, il est également lié par un clause de défense mutuelleobligeant l’aide si un membre de l’UE est attaqué.