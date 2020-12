ISTANBUL (AP) – Le parlement turc a prolongé de 18 mois une loi autorisant le déploiement de troupes turques en Libye.

Le projet de loi a renouvelé un mandat d’un an qui est entré en vigueur en janvier à la suite d’un accord sécuritaire et militaire avec l’administration soutenue par l’ONU à Tripoli, dans l’ouest de la Libye.

La décision turque de mardi intervient à la suite d’un cessez-le-feu négocié par l’ONU en Libye qui a été déclaré en octobre. L’accord de cessez-le-feu prévoyait le départ des forces étrangères et des mercenaires d’ici trois mois.

Les partis d’opposition ont voté contre l’extension, mais les votes combinés du parti au pouvoir et de ses alliés nationalistes ont permis l’adoption du projet de loi.

La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a chassé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

La nation nord-africaine riche en pétrole est maintenant divisée entre le gouvernement de Tripoli et son administration rivale à l’est. Les deux parties sont soutenues par des puissances régionales et étrangères et de nombreuses milices locales.

Le soutien d’Ankara au gouvernement d’accord national basé à Tripoli a renversé le cours de la guerre en Libye. L’assistance militaire turque – comprenant des conseillers, du matériel et des renseignements – a contribué à bloquer une tentative militaire d’un an de capturer Tripoli par les forces fidèles à Khalifa Hifter, un commandant libyen qui dirige la moitié orientale du pays.

La Turquie a été accusée d’envoyer des milliers de mercenaires syriens en Libye. Tout au long de sa marche sur la capitale, qui s’est effondrée en juin, Hifter a eu le soutien des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la France et de la Russie.

La Turquie a également signé un accord maritime controversé avec le gouvernement de Tripoli l’année dernière, lui donnant accès à une zone économique contestée de l’autre côté de la mer Méditerranée orientale. L’accord a ajouté des tensions au différend en cours entre la Turquie, la Grèce, Chypre et l’Égypte au sujet des droits de forage pétrolier et gazier.