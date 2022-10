Le Parlement turc approuve le projet de loi contre la désinformation

ANKARA, Turquie – Le parlement turc a adopté jeudi un projet de loi controversé qui modifie les lois sur la presse et les médias sociaux dans le but déclaré de lutter contre les fausses informations et la désinformation. Les critiques craignent qu’à l’approche des élections, la mesure ne soit utilisée pour réprimer davantage les médias sociaux et les reportages indépendants. La législation de 40 articles a été approuvée avec les votes du parti au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan et de ses alliés nationalistes, qui détiennent ensemble la majorité au parlement.

Le vote est intervenu à la suite de sessions bruyantes au Parlement, au cours desquelles les législateurs de l’opposition ont applaudi et crié pour perturber les débats, brandi des pancartes dénonçant ce qu’ils ont appelé la “loi sur la censure” et un législateur a brisé un smartphone avec un marteau.

La disposition la plus controversée, l’article 29, prévoit jusqu’à trois ans de prison pour avoir diffusé des informations “contraires à la vérité” sur la sécurité intérieure et internationale, l’ordre public et la santé de la Turquie dans le but présumé de provoquer “l’inquiétude, la peur et la panique du public”. .”

L’opposition a déclaré que l’article visait à faire taire les critiques du gouvernement avant les élections présidentielles et parlementaires prévues en juin. Les critiques avertissent que les utilisateurs des médias sociaux pourraient être emprisonnés pour avoir publié ou republié des informations que le gouvernement considère comme de fausses nouvelles.

« Ceux qui disent : ‘Il y a de la pauvreté’, iront en prison. Ceux qui disent : « Il y a de la corruption », iront en prison », a déclaré Engin Altay, un haut législateur du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple.

Erdogan a plaidé en faveur d’une loi pour lutter contre la désinformation et les fausses nouvelles, affirmant que les fausses nouvelles et la montée du “fascisme numérique” sont des menaces pour la sécurité nationale et mondiale. Son Parti de la justice et du développement et ses alliés nationalistes affirment que la désinformation empêche les gens d’accéder à la vérité, ce qui porte atteinte à la liberté d’expression.

Mais le libellé de l’article est si vague que les partis d’opposition disent qu’il pourrait être abusé par le gouvernement et conduire à l’autocensure dans les salles de rédaction. Le Parti populaire républicain a déclaré qu’il demanderait l’annulation de la législation en la portant devant la Cour constitutionnelle.

Mercredi, l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – l’organe du continent pour la démocratie et les droits de l’homme – a appelé la Turquie à ne pas promulguer la législation. Il a déclaré que les plans visant à criminaliser la diffusion d'”informations fausses ou trompeuses” “causeraient un préjudice irréparable à l’exercice de la liberté d’expression avant les élections”.

Les experts constitutionnels de l’organisation, la Commission de Venise, ont fait part de leurs inquiétudes dans un avis urgent publié la semaine dernière qui mettait en garde contre “l’effet dissuasif, le risque d’autocensure” de la mesure.

La loi met également à jour plusieurs clauses de la réglementation turque controversée sur les médias sociaux adoptée en 2020, qui obligeait des entreprises comme Facebook et Twitter à supprimer du contenu ou à faire face à des interdictions de publicité et à des réductions de bande passante. Cette loi exigeait que les entreprises de médias sociaux désignent un représentant en Turquie pour traiter les plaintes. Le nouvel amendement exige désormais que le représentant soit un ressortissant turc résidant en Turquie.

“Soit Twitter et les autres entreprises de médias sociaux devront faire ce que le gouvernement veut, soit risquer la fermeture”, a déclaré l’avocat Kerem Altiparmak sur Twitter. “La possibilité d’aller aux élections sans cette plate-forme est plus élevée que jamais.”

Des centaines de milliers de domaines et de liens sont déjà bloqués en Turquie.

Le gouvernement contrôlant la plupart des organes d’information, de nombreux Turcs se sont tournés vers des plateformes de médias sociaux telles que YouTube et Twitter pour des informations indépendantes.

Mercredi, le législateur Burak Erbay, membre du Parti républicain du peuple, a martelé et brisé un smartphone alors qu’il s’adressait au Parlement, affirmant que la répression des médias sociaux rendrait les téléphones obsolètes.

D’autres changements sont l’inclusion des sites d’information numériques dans la loi sur la presse qui couvrait auparavant les médias audiovisuels et imprimés, une éligibilité plus large aux cartes de presse au-delà des journalistes qui seraient approuvées par la Direction des communications d’Erdogan, et des dispositions sur la publicité.

La Turquie a été classée « non libre » pour 2021 sur l’indice Freedom of the Net de Freedom House. Reporters sans frontières a classé la Turquie au 149e rang sur 180 pays dans son classement mondial de la liberté de la presse.