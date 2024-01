Le Parlement turc accepte de tenir un vote longtemps retardé sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN

ANKARA, Turquie (AP) — Les législateurs turcs ont commencé mardi à débattre d’un projet de loi longtemps retardé visant à approuver la candidature de la Suède à l’OTAN, dans le cadre d’une mesure qui pourrait supprimer un obstacle majeur pour l’entrée du pays nordique jusqu’alors non aligné dans l’alliance militaire.

La Turquie, membre de l’OTAN, tarde depuis plus d’un an à ratifier l’adhésion de la Suède, accusant le pays d’être trop indulgent envers les groupes qu’il considère comme des menaces à sa sécurité. Il cherche à obtenir des concessions de la Suède, notamment une position plus dure à l’égard des militants kurdes et des membres d’un réseau qu’Ankara accuse d’être responsable de l’échec du coup d’État de 2016.

La Turquie a également été irritée par une série de manifestations de partisans du Parti des travailleurs du Kurdistan, un parti interdit en Suède, ainsi que par Manifestations contre l’incendie du Coran qui a secoué les pays musulmans.

Le mois dernier, la commission des affaires étrangères du Parlement a donné son accord à la candidature de la Suède dès la première étape du processus législatif, après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé son protocole d’adhésion aux législateurs pour approbation.

Le parti au pouvoir d’Erdogan et ses alliés nationalistes disposent d’une majorité au Parlement et le protocole devrait être approuvé lors d’un vote plus tard mardi. Il entrera en vigueur après sa publication au Journal officiel du pays, qui devrait être rapide.

Plaidant en faveur de l’adhésion de la Suède le mois dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères Burak Akcapar a cité les mesures prises par la Suède pour répondre aux demandes turques, notamment la levée des restrictions sur les ventes de l’industrie de défense et la modification des lois antiterroristes.

La Suède s’est engagée à coopérer plus étroitement avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme et à soutenir l’ambition de la Turquie de relancer sa candidature à l’adhésion à l’UE.

Le principal parti d’opposition turc soutient également l’adhésion de la Suède à l’alliance, mais un parti de centre-droit a indiqué qu’il s’y opposerait.

“Les mesures prises par la Suède concernant l’extradition des criminels recherchés ou la lutte contre le terrorisme sont restées limitées et insuffisantes”, a déclaré au Parlement Musavat Dervisoglu, un député du Bon Parti.

Erdogan a lié la ratification de l’adhésion de la Suède à l’OTAN à l’approbation par le Congrès américain d’une demande turque d’achat de 40 nouveaux avions de combat F-16 et des kits pour moderniser la flotte turque existante. Il a également exhorté le Canada et les autres alliés de l’OTAN à lever l’embargo sur les armes contre la Turquie.

La Suède et la Finlande ont abandonné leurs positions traditionnelles de non-alignement militaire pour chercher protection sous le parapluie de sécurité de l’OTAN, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Finlande rejoint l’alliance en avril, devenant ainsi le 31e membre de l’OTAN, après que le parlement turc a ratifié la candidature du pays nordique.

La Hongrie a également bloqué la candidature de la Suède, alléguant que les hommes politiques suédois avaient proféré des « mensonges flagrants » sur l’état de la démocratie hongroise. La Hongrie a déclaré qu’elle ne serait pas la dernière à approuver l’adhésion, même si l’on ne sait pas exactement quand le parlement hongrois a l’intention de procéder à un vote.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a annoncé mardi qu’il envoyé une lettre à son homologue suédois, Ulf Kristersson, en l’invitant à Budapest pour discuter de l’entrée de la Suède dans l’OTAN.

L’OTAN a besoin de l’approbation unanime de tous les membres existants pour s’élargir, et la Turquie et la Hongrie ont été les seuls pays à résister, frustrant les autres alliés de l’OTAN qui faisaient pression pour l’adhésion rapide de la Suède et de la Finlande.