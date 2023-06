Le parlement suédois ne peut exclure une attaque russe – médias

Le comité de défense du pays nordique aurait l’intention de mettre en garde contre les menaces de Moscou

Une attaque russe contre la Suède ne peut être totalement exclue, a déclaré dimanche la chaîne publique suédoise SVT, citant un rapport préparé par la commission parlementaire de la défense du pays.

« Une attaque armée contre la Suède ne peut pas être exclue », tIl a cité le document comme disant.

« La Russie a également encore abaissé son seuil d’utilisation de la force militaire et fait preuve d’un grand appétit pour le risque politique et militaire », le document indiqué, selon SVT. « La capacité de la Russie à mener des opérations avec des forces aériennes, des forces navales, des armes à longue portée ou des armes nucléaires contre la Suède reste intacte. »

Le rapport doit être présenté au public lundi. SVT a cité une personne anonyme qui a travaillé sur le document disant que les responsables avaient l’intention d’envoyer « un signal clair à la Russie. »

L’année dernière, la Suède a renoncé à sa politique de longue date de non-alignement et a demandé à rejoindre l’OTAN, citant l’opération militaire russe en cours en Ukraine.

Le processus de candidature est depuis au point mort, la Hongrie et la Turquie ayant jusqu’à présent refusé d’approuver l’offre du pays nordique.

La Suède a annoncé son intention d’augmenter considérablement son budget de la défense plus tôt cette année et, d’avril à mai, a organisé son plus grand exercice militaire depuis plus de 25 décennies. Stockholm a fourni à Kiev des armes lourdes et s’est engagé à livrer ses chars Leopard 2 de fabrication allemande et ses canons d’artillerie mobiles Archer.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises que l’aide militaire à l’Ukraine faisait de facto des pays occidentaux des parties directes au conflit. Moscou a également souligné que l’expansion continue de l’OTAN conduirait à une escalade supplémentaire et a promis d’adopter « contre-mesures ».