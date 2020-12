Une majorité du parlement suédois est favorable à la possibilité de rejoindre l’OTAN à un moment donné dans le futur, après que les démocrates populistes suédois aient annulé leur opposition antérieure à rejoindre l’alliance.

Le parti n’a pas changé d’avis sur l’OTAN en raison des mérites relatifs de l’alliance, mais pour aligner la politique de défense de la Suède sur celle de la Finlande voisine. Il n’est pas membre non plus, mais maintient un «Option OTAN» position qui pourrait le voir rejoindre à une date ultérieure.

«Nous préconisons depuis longtemps de conclure une alliance de défense avec la Finlande et nous faisons maintenant un pas décisif dans cette direction», Le leader des démocrates suédois Kimmie Akesson a déclaré à l’Aftonbladet Daily.

«La Suède annonçant une soi-disant option OTAN, comme la Finlande, nous renforçons la sécurité dans notre région immédiate», il ajouta.

Roger Richthoff, membre du parti, a déclaré à Reuters que la commission de la défense du parlement appellerait le gouvernement à adopter l’option de l’OTAN la semaine prochaine. Le gouvernement de coalition suédois ne soutient cependant pas cette option.

Bien que la Suède n’en soit pas membre, son armée coopère régulièrement avec les forces de l’OTAN. La Suède et la Finlande ont pris part aux wargames scandinaves de l’OTAN « Trident Juncture » en 2018 et devaient participer aux exercices de « Cold Response » de l’alliance en mars, avant que le début de la pandémie de coronavirus ne les voit annulés. Depuis 2016, la Suède a autorisé les membres de l’OTAN à s’entraîner sur son sol et à s’y déployer si la Suède était menacée.

La nation scandinave a également envoyé des troupes pour aider les missions de l’OTAN à l’étranger, déployant des soldats en Afghanistan, en Bosnie, au Kosovo et en Libye. Même l’OTAN elle-même qualifie sa relation avec la Suède « Tout sauf neutre. »

L’OTAN a été fondée en 1949 en tant qu’alliance militaire occidentale pour contrer la puissance croissante de l’Union soviétique, et compte désormais 30 États membres. Seuls six États de l’Union européenne ne sont pas membres de l’OTAN: l’Autriche, Chypre, la Finlande, l’Irlande, Malte et la Suède.

