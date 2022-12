Le Parlement sud-africain vote contre l’enquête sur la destitution de Ramaphosa

Johannesbourg

Le président sud-africain Ramaphosa a survécu à une décision d’engager une procédure de destitution contre lui lors d’un vote au parlement mardi.

Cette décision était largement attendue, après que la haute direction au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), a appelé son caucus parlementaire à bloquer l’enquête.

Un par un, les députés ont été invités à exprimer leur vote en personne après que les demandes de vote secret aient été rejetées par le président du Parlement.

Il y a eu quelques votes “oui” de la part des membres de l’ANC et quelques non-présentations, mais leur caucus a largement résisté. Les partis d’opposition étaient pour la plupart unis pour demander une enquête de destitution. Le vote nécessitait une majorité simple.

Le vote est intervenu après qu’un panel indépendant a découvert qu’il existe des preuves initiales qu’il aurait pu violer son serment d’office.

Les découvertes concernent un scandale en cours lié au vol de plus de 500 000 $ en espèces de sa ferme de gibier privée en 2020. L’argent a été fourré dans un canapé en cuir selon l’enquête du panel.

Le panel, dirigé par un ancien juge en chef, a conclu que le crime n’avait pas été signalé à la police et qu’il y avait eu une “décision délibérée de garder l’enquête secrète”.

Après des spéculations initiales selon lesquelles il démissionnerait, les avocats de Ramaphosa ont cherché à contester les conclusions du panel devant le tribunal. Le président a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles l’argent provenait de la vente d’animaux sauvages dans sa ferme de Phala Phala.

Plus tard cette semaine, le président participera à une conférence élective de l’ANC, où il devrait largement gagner.

Le vote a été précédé d’un débat animé au cours duquel les dirigeants des partis d’opposition ont fustigé à la fois le président pour ne pas avoir fourni d’explication plus complète sur l’argent et le caucus de l’ANC pour l’avoir soutenu.

“Vous êtes tellement désespéré d’éviter tout type d’enquête sur les crimes qui se sont produits dans et en relation avec la ferme de Phala Phala que vous avez décidé de cracher au visage des libertés et des institutions pour lesquelles tant de personnes se sont battues et sont mortes”, a déclaré Julius Malema, le chef des combattants de la liberté économique.

“Tant que vous avez les chiffres au parlement, vous pouvez faire disparaître n’importe quel scandale et si c’est ainsi que vous avez l’intention de voter aujourd’hui, dans un bouclier unifié contre la responsabilité et la surveillance, tout comme vous l’avez fait à l’époque de Zuma, alors honte à vous », a déclaré John Steenhuisen, le chef de l’opposition officielle Alliance démocratique, faisant référence au prédécesseur de Ramaphosa, Jacob Zuma, qui n’a jamais été censuré par le parlement, mais a finalement été contraint de démissionner après un scandale de corruption.

Les membres de l’ANC ont déclaré que le rapport ne fournissait pas suffisamment de preuves pour avancer vers une procédure de destitution. Le président pourrait toujours faire face à de multiples enquêtes en dehors du parlement.