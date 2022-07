Le Parlement sri-lankais nomme Ranil Wickremesinghe président

Wickremesinghe est issu d’une famille politique éminente et a été Premier ministre du Sri Lanka à six reprises depuis les années 1990. Il a suivi une formation en droit et a été nommé ministre du Cabinet pour la première fois à l’âge de 28 ans en 1977 dans un gouvernement dirigé par son oncle JR Jayewardene.

Son adversaire, Dullas Alahapperuma, ancien journaliste et ministre sous Rajapaksa, et soutenu par le principal parti d’opposition, a déclaré que le pays avait besoin de “guérison”.

De nombreux dirigeants de l’opposition ont déclaré que le Parlement actuel où le parti de Rajapaksa jouit de la majorité – malgré l’éviction du président et du Premier ministre – ne reflète plus les sentiments du peuple.

“Le souhait du peuple était de former un gouvernement multipartite sans Ranil Wickremesinghe”, a déclaré Rauff Hakeem, un chef de l’opposition. “Il y aura des troubles continus à l’extérieur dans les rues et cela ne s’atténuera pas.”

Ces dernières semaines, des manifestants ont pris d’assaut et occupé les maisons et les bureaux du président et du Premier ministre exigeant leur démission. Wickremesinghe avait proposé de se retirer mais ne l’a finalement pas fait. Sa maison privée a été détruite après qu’une foule l’ait incendiée plus tôt en juillet.