Le Parlement sri-lankais élit Ranil Wickremesinghe comme nouveau président pour aider l’économie dévastée

Le Parlement sri-lankais a voté mercredi pour élire le sextuple Premier ministre Ranil Wickremesinghe à la présidence après que l’ancien dirigeant du pays a fui le pays au milieu des protestations contre une crise économique majeure.

Après l’élection au scrutin secret de mercredi, Wickremesinghe, 73 ans, succèdera à l’ancien président Gotabaya Rajapaksa et purgera le reste de son mandat, qui doit se terminer en 2024.

“Je n’ai pas besoin de vous dire dans quel état se trouve notre pays”, a-t-il déclaré après sa victoire. “Maintenant que l’élection est terminée, nous devons mettre fin à cette division. Nous avons eu 48 heures pour rester divisés mais à partir de maintenant, je suis prêt à dialoguer avec vous”, a-t-il ajouté, appelant à l’unité politique.

Il cherchera maintenant à reconstituer les problèmes économiques et humanitaires du pays qui ont déclenché les protestations généralisées.

La secrétaire générale du Parlement, Dhammika Dasanayake, a ouvert la session parlementaire mercredi matin, enjoignant aux législateurs de ne pas publier ou prendre de photos de leurs bulletins de vote.

Parmi les favoris de la course présidentielle figuraient Wickremesinghe, Dullas Alahapperuma, ancien ministre et porte-parole du gouvernement et Anura Dissanayake, candidate marxiste.

Rajapaksa a nommé Wickremesinghe au poste de Premier ministre en mai, dans l’espoir d’apporter la stabilité à un pays plongé dans sa pire crise économique de mémoire. Wickremesinghe est devenu président par intérim après que Rajapaksa a fui le pays la semaine dernière et a démissionné par e-mail.

Wickremesinghe, un politicien chevronné, a reçu 134 voix bien qu’il soit considéré comme un vestige de l’administration controversée de Rajapaksa, qui a conduit le pays dans une catastrophe économique. Des manifestants ont été vus en train de crier devant la résidence du président après les élections.

Wickremesinghe, également ministre des Finances du pays, s’est engagé à remanier le gouvernement et à décentraliser certains pouvoirs fédéraux.

Alahapperuma, 63 ans, candidat populiste et ancien porte-parole du gouvernement, a obtenu 78 voix. Dissanayake, 53 ans, qui s’était précédemment présenté à la présidence en 2019, a obtenu trois voix.

Les 225 membres du Parlement étaient éligibles pour voter et les résultats ont été annoncés immédiatement.

Les présidents du Sri Lanka sont normalement élus par le public. La responsabilité incombe au Parlement uniquement si le poste de président devient vacant avant la fin officielle d’un mandat.

Une crise économique majeure au Sri Lanka a laissé 22 millions de personnes aux prises avec des pénuries de produits essentiels, notamment des médicaments, du carburant et de la nourriture, tandis que le gouvernement négocie un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

