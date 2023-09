Le parlement séparatiste de la région séparatiste du Haut-Karabakh élit un nouveau président

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Les législateurs du Haut-Karabakh, une région séparatiste de l’Azerbaïdjan peuplée d’Arméniens, ont voté samedi pour élire un nouveau président séparatiste, une décision qui a été fermement condamnée par les autorités azerbaïdjanaises.

L’élection de Samvel Shakhramanyan à la présidence du Haut-Karabakh fait suite à la démission d’Arayik Harutyunyan, qui a démissionné le 1er septembre de son poste de président de la région – que les Arméniens appellent Artsakh. Cela survient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a dénoncé le vote comme une « violation flagrante » de la constitution du pays et un « coup dur porté aux efforts de normalisation dans la région ».

Depuis décembre, l’Azerbaïdjan a bloqué la seule route menant de l’Arménie au Haut-Karabakh, limitant sévèrement la livraison de nourriture, de fournitures médicales et d’autres produits essentiels dans cette région d’environ 120 000 habitants.

Le Haut-Karabakh est une région de l’Azerbaïdjan qui est passée sous le contrôle des forces de souche arménienne soutenues par l’armée arménienne après une guerre séparatiste de six ans qui a pris fin en 1994. Les forces arméniennes ont également pris le contrôle d’un territoire important autour de la région.

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle du territoire environnant au cours d’une guerre de six semaines avec l’Arménie en 2020. Un armistice négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre a laissé la capitale de la région, Stepanakert, reliée à l’Arménie par une seule route connue sous le nom de couloir de Lachin, le long de laquelle les Russes les forces de maintien de la paix étaient censées garantir la libre circulation.

L’Arménie s’est plainte à plusieurs reprises du fait que les soldats de maintien de la paix russes n’ont rien fait pour aider à lever le blocus azerbaïdjanais de la route qui a conduit à de graves pénuries alimentaires au Haut-Karabakh, et la situation a conduit à un éloignement croissant entre Moscou et Erevan.

La Russie est le principal partenaire économique et allié de l’Arménie depuis l’effondrement de l’Union soviétique en 1991. L’Arménie, enclavée, abrite une base militaire russe et fait partie de l’alliance de sécurité des ex-pays soviétiques dirigée par Moscou, l’Organisation du Traité de sécurité collective.

Mais le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan est devenu de plus en plus critique à l’égard de Moscou, soulignant son échec à contribuer à la levée du blocus azerbaïdjanais du Haut-Karabakh et arguant qu’Erevan doit se tourner vers l’Occident pour assurer sa sécurité.

Au grand désarroi de Moscou, l’Arménie a convoqué lundi des exercices militaires conjoints avec les États-Unis, a fourni une aide humanitaire à l’Ukraine dans le contexte de la guerre et a entrepris de ratifier un traité créant la Cour pénale internationale, qui a inculpé cette année le président russe Vladimir Poutine pour crimes de guerre liés. à l’expulsion d’enfants d’Ukraine.

Vendredi, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur arménien pour qu’il dépose une protestation formelle contre ce qu’il a qualifié d’« hostiles ».