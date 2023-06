Le parlement russe devrait soutenir le recrutement de criminels par l’armée pour la guerre en Ukraine

Le parlement russe donnera probablement son feu vert pour permettre aux criminels présumés ou condamnés de se battre en Ukraine.

Les personnes reconnues coupables de crimes sexuels, de trahison, de terrorisme ou d’extrémisme ne seraient pas éligibles.

Le groupe Wagner a arrêté sa campagne de recrutement de condamnés.

La chambre basse du Parlement russe devrait donner son premier soutien lors d’un vote plus tard mercredi à une législation qui permettrait au ministère de la Défense de signer des contrats avec des criminels présumés ou condamnés pour combattre en Ukraine.

Plus de 15 mois après le début de ce que la Russie appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine, Moscou – dont les forces ont subi de lourdes pertes – tente de recruter plus de soldats pour ce qui est la plus grande guerre terrestre d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Selon les modifications proposées, un contrat pourrait être conclu avec une personne faisant l’objet d’une enquête pour avoir commis un crime, dont l’affaire est entendue par un tribunal ou après avoir été condamnée mais avant que le verdict ne prenne effet, selon la base de données de la Douma d’État, la chambre basse.

Les personnes reconnues coupables de crimes sexuels, de trahison, de terrorisme ou d’extrémisme ne pourraient pas s’inscrire.

Ceux qui s’engagent seraient exonérés de toute responsabilité pénale à la fin de leur contrat ou s’ils reçoivent des récompenses pour leurs prouesses au combat.

Le groupe de mercenaires Wagner était auparavant autorisé à recruter des condamnés dans les prisons pour combattre en Ukraine, mais a déclaré en février qu’il avait cessé. Les militants des droits des prisonniers disent que le ministère de la Défense a repris le processus mais voulait apporter des changements.

Les nouveaux changements examinés par la Douma ne couvrent pas le recrutement de personnes purgeant déjà leur peine et le ministère de la Défense n’a fait aucun commentaire.