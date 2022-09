Le Parlement reprend avec l’aide à l’inflation en tête de l’ordre du jour

OTTAWA –

La séance d’automne de la Chambre des communes a commencé à Ottawa mardi matin, voyant les libéraux mettre clairement l’accent sur l’abordabilité après un été de préoccupations croissantes des Canadiens concernant le coût de la vie.

À l’ouverture des événements de la journée, le gouvernement fédéral a déposé une paire de projets de loi pour mettre en œuvre un trio de mesures qui, selon lui, aideront les familles à revenu faible à modeste à joindre les deux bouts.

Promis par le premier ministre Justin Trudeau plus tôt ce mois-ci – en collaboration avec le NPD dans le cadre de leur accord de confiance et d’approvisionnement – ​​un projet de loi permettrait un doublement temporaire du remboursement fédéral de la TPS, tandis que l’autre promulguerait une prestation pour soins dentaires comme ainsi qu’un complément d’avantages pour les locataires.

Bien que le gouvernement ait déjà décrit les principales caractéristiques de ces engagements, les représentants du gouvernement informeront les journalistes des détails, suivis d’une conférence de presse des ministres responsables des dossiers.

Le gouvernement a déclaré qu’environ 11 millions de personnes et de familles recevraient un coup de pouce grâce à la hausse du remboursement de la TPS, qui devrait administrer 2,5 milliards de dollars de financement supplémentaire aux bénéficiaires actuels sous forme de paiement forfaitaire unique avant la fin de l’année.

Les prestations de logement et de soins dentaires devraient être fondées sur une attestation et facilitées par l’Agence du revenu du Canada. La prestation dentaire verrait une mesure provisoire en place pour offrir jusqu’à 650 $ par enfant de moins de 12 ans d’ici le 1er décembre, tandis que les locataires à faible revenu seraient éligibles à un complément à 500 $ annoncé précédemment. mesure d’aide au temps.

Établissant quelles seront les priorités législatives du gouvernement pour la session d’automne, le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré aux journalistes mardi matin que les libéraux avaient clairement entendu les Canadiens cet été parler des pressions inflationnistes auxquelles ils sont confrontés, et ce sera une priorité à la Chambre.

Il a également présenté les nouveaux projets de loi comme des plans “enracinés dans la réalité” – destinés à aider les plus vulnérables sans aggraver davantage l’inflation – tout en s’attaquant apparemment au nouveau chef conservateur Pierre Poilievre, qui est sûr de se concentrer également sur l’économie cet automne.

“Ce sont des temps vraiment historiques et difficiles à l’échelle mondiale, nous devons donc être responsables de ce que nous mettons dans la fenêtre des Canadiens et honnêtes avec eux à la fois sur les défis auxquels nous sommes confrontés et sur les solutions”, a déclaré Holland.

“Ce n’est pas le moment des tours de passe-passe. Ce n’est pas le moment des jeux de société. C’est le moment des vraies solutions.”

Entre-temps, le premier projet de loi à débattre à la Chambre des communes est le projet de loi C-22, la Loi sur la prestation canadienne d’invalidité. Ce projet de loi a été déposé en juin et attend le retour des députés à Ottawa pour pouvoir avancer.

C’est la deuxième fois que cet avantage est rattrapé dans le cycle législatif, après qu’une première itération est morte à la Chambre lors du déclenchement des élections de 2021. Le NPD a poussé les libéraux à donner suite à cette promesse.

Le projet de loi, s’il est adopté tel quel, établirait une nouvelle prestation que le gouvernement présente comme “une partie importante du filet de sécurité sociale du Canada” qui profiterait à des centaines de milliers de personnes handicapées, mais il ne précise pas combien d’argent serait offert.

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, répondra aux questions des journalistes sur le projet de loi cet après-midi.



Plus à venir…