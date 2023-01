Le Parlement reprend alors qu’Ottawa célèbre l’anniversaire du « Freedom Convoy »

Les députés sont de retour à Ottawa avant de reprendre la séance lundi, alors que la ville se prépare à marquer le premier anniversaire de l’arrivée des manifestants du “Freedom Convoy”.

Les députés libéraux et conservateurs se sont réunis sur la Colline du Parlement vendredi pour des réunions de caucus respectives, traçant leurs priorités pour la séance de 2023 de la Chambre des communes, qui débutera le 30 janvier.

Parmi les principaux problèmes auxquels sont confrontés les politiciens fédéraux cet hiver figurent la crise actuelle du coût de la vie et le risque de récession; l’état des systèmes de soins de santé du Canada et la perspective de nouvelles ententes de financement massives avec les provinces; ainsi que la capacité du gouvernement à fournir des services dans le cadre de la récente dépendance accrue à l’égard des consultants privés.

Dans des discours très différents mais tout aussi stimulants devant leurs caucus, le premier ministre Justin Trudeau et le chef conservateur Pierre Poilievre ont donné un aperçu des lignes d’attaque qui ne manqueront pas de se répéter pendant la période des questions, toutes deux centrées sur un débat en cours entre les deux chefs sur la question de savoir si le Canada est cassé.”

“Tout semble brisé”, a déclaré Poilievre. “[Trudeau] me met très en colère quand je parle de ces problèmes. Il pense que si nous n’en parlons pas à haute voix, les Canadiens oublieront qu’ils existent », a déclaré Poilievre dans un discours qui a remis en question ce qui se passe dans ce pays, des taux de surdoses de drogue aux crimes violents. « Vous nous avez dit que mieux était toujours possible, et pourtant tout est pire, et vous blâmez tout le monde.”

Répondant aux affirmations de son homologue de l’opposition officielle, Trudeau a rétorqué que Poilievre avait “choisi d’amplifier la véritable colère des gens et, au lieu de leur offrir des solutions, de leur offrir plus de colère”.

Dans son discours au caucus, Trudeau a expliqué que la “vision positive” des libéraux pour l’avenir “ne pourrait pas être plus différente que la version de M. Poilievre”.

Les néo-démocrates se sont réunis sur la Colline du Parlement la semaine dernière pour leur séance stratégique pré-Assemblée. Dans une déclaration vendredi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré que son caucus prévoyait de tirer parti de son accord d’approvisionnement et de confiance avec les libéraux minoritaires pour “se battre pour le soulagement du coût écrasant de la vie, et reconstruire et protéger les soins de santé publics gratuits et universels”. .”

REPRISE DU PARLEMENT AU MILIEU DE L’ANNIVERSAIRE DU CONVOI

Le retour des députés à Ottawa coïncide avec le premier anniversaire du premier week-end de manifestations du « Freedom Convoy ».

Le 28 janvier 2022, des milliers de véhicules et de personnes se sont rendus au centre-ville d’Ottawa dans le cadre de ce que de nombreux responsables pensaient être un week-end de protestations contre les restrictions de la COVID-19 et le gouvernement.

Après s’être retranché sur la rue Wellington, la manifestation du « Freedom Convoy » s’est rapidement transformée en une semaine d’occupation du centre-ville de la capitale nationale et en le blocage des principaux passages frontaliers entre le Canada et les États-Unis.

Après des semaines de fermetures d’entreprises, de tensions transfrontalières, de coups de klaxon incessants, d’encouragements de politiciens conservateurs et d’inquiétudes concernant des menaces ou des actes de “violence grave… dans le but d’atteindre un objectif politique ou idéologique”, Trudeau a franchi une étape sans précédent. le 14 février d’avoir invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988. L’enquête nationale sur ce chapitre de l’histoire du Canada, et sur la façon dont les responsables ont géré la manifestation et les pouvoirs pour y mettre fin, doit être présentée prochainement mois.

Réfléchissant à l’anniversaire alors qu’il se rendait à la réunion du caucus conservateur, le député de l’Ontario et ancien espoir à la direction, Scott Aitchison, a déclaré qu’il pensait que “le convoi n’aurait probablement jamais dû avoir lieu, mais les gens sont frustrés dans ce pays, et ils ont toutes les raisons d’être .”

Cette frustration – en grande partie dirigée contre les libéraux fédéraux – s’est manifestée dans les rues de Hamilton, en Ontario, plus tôt cette semaine alors que lui et son cabinet étaient en ville pour des réunions. Là, Trudeau, protégé par des officiers, a été envahi par un petit groupe de manifestants réclamant sa démission. De nombreux manifestants portaient des drapeaux canadiens.

Pendant ce temps, un débat se prépare sur ce qu’il faut faire de la rue Wellington, qui est restée fermée à la circulation des véhicules – entourée de barricades en ciment – depuis que la police est intervenue pour dégager le convoi en février dernier.

Un agent des Services de protection parlementaires passe devant un piéton sur la rue Wellington sous la Colline du Parlement à Ottawa, qui reste fermée à la circulation régulière après la tenue du convoi de la liberté il y a un an, le vendredi 27 janvier 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

Alors que la Ville d’Ottawa s’apprête à rouvrir la rue devant la colline du Parlement à la circulation automobile en mars, les politiciens fédéraux ont recommandé de garder la rue fermée en permanence et d’étendre la zone sans véhicule d’un pâté de maisons plus à l’ouest.

Le député libéral d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, qui a soutenu le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe dans sa candidature au poste le plus élevé de la ville, a déclaré vendredi aux députés que sur cette question, les deux politiciens étaient en désaccord.

“Je pense que nous devons trouver des moyens de réinventer la rue Wellington. Je ne pense pas que la réouverture aide vraiment à accomplir cela. Ce que nous devrions faire à court terme, c’est chercher des moyens d’animer la rue, de la rendre plus attrayante pour les gens alors que le gouvernement fédéral gouvernement et la Ville d’Ottawa travaillent en étroite collaboration pour déterminer le résultat à long terme pour la rue Wellington », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait à la veille de l’anniversaire de l’arrivée du convoi en ville, Naqvi a déclaré que même si les gens ont le droit de manifester de manière pacifique et légale, il est “important que nous ne voyions pas une répétition du type d’occupation nous avons vu il y a un an.

“Je sais qu’il y a eu beaucoup de préparation et de coordination pour assurer et maintenir la sûreté et la sécurité de tous”, a-t-il déclaré.

LA SÉCURITÉ PARLEMENTAIRE ATTEND 500 MANIFESTANTS

En ce qui concerne les préparatifs en cours, l’accès à la colline du Parlement est restreint et la police promet que toute activité illégale ou barrage routier sera traitée rapidement, tandis qu’il y aura une tolérance zéro pour toute infraction au bruit, au stationnement ou aux feux d’artifice.

Une présence policière accrue et des restrictions de stationnement sont en vigueur dans la Cité parlementaire, et les visites publiques de la Colline sont annulées.

Bien que la police locale n’ait pas précisé le nombre de manifestants attendus au centre-ville ce week-end, le Service de protection parlementaire a publié un “avis de manifestation sur la Colline du Parlement” vendredi après-midi indiquant qu’il attendait 500 manifestants.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait déterminé que des centaines de personnes pourraient entrer dans le centre pour protester, compte tenu du peu d’indications officielles d’anciens organisateurs ou de participants de haut niveau sur leur intention de revenir à ce moment-là, PPS a déclaré à CTVNews.ca que sa planification était “axée sur le renseignement”. “

La force responsable du maintien de l’ordre sur la Colline dit qu’elle “travaille en étroite collaboration avec nos partenaires en matière de sécurité et d’application de la loi” et qu’elle “surveille de près la situation en ce qui concerne l’événement anniversaire. Nous ajusterons notre posture de sécurité sur la Colline du Parlement et dans la Cité parlementaire, au besoin.

Avec des fichiers de Katherine DeClerq de CTV News Toronto et de Josh Pringle de CTV News Ottawa