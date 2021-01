L’euthanasie doit devenir légale au Portugal après que le parlement du pays a voté vendredi pour permettre aux patients en phase terminale de demander l’aide d’un médecin pour mettre fin à leurs jours, devenant ainsi le septième pays au monde à le faire.

La loi sur l’euthanasie a été adoptée avec 136 voix pour, 78 contre et quatre abstentions.

Le déménagement signifie que les personnes de plus de 18 ans peuvent demander de l’aide pour mourir si elles souffrent de « durable » et « insupportable » douleur. La loi stipule que seuls les citoyens nationaux et les résidents légaux pourront demander une assistance médicale pour mettre fin à leurs jours.

Les politiciens ont voté en faveur de propositions visant à modifier la loi en février 2020, mettant en place le vote de vendredi malgré l’opposition dans le pays à majorité catholique et une campagne de l’Église pour un référendum national sur la question.

Le moment du vote a également été remis en question, le parti d’opposition PSD (Parti social-démocrate) cherchant à le reporter, affirmant que la pandémie de Covid-19 avait créé «Une grande anxiété, une grande peur parmi les gens qui ont à voir avec des problèmes de vie ou de mort.»

Cependant, la responsable parlementaire du parti People-Animals-Nature, Ines Real, a rejeté cette critique, notant: « Il est malhonnête d’invoquer un moment extrêmement difficile dans le pays … de confondre les décès liés à Covid-19 avec le processus législatif qui vise à permettre l’euthanasie à ceux qui souffrent. »

La dernière étape du processus de légalisation incombe au président Marcelo Rebelo de Sousa, qui avait précédemment déclaré qu’il respecterait le vote du Parlement et signerait la mesure dans la loi.

L’Espagne voisine a également légalisé l’euthanasie en décembre dans des conditions strictes et malgré l’opposition farouche de l’Église et des partis conservateurs.

