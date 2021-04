Le ministre de l’Intérieur, Sheikh Rashid, est allé à la télévision nationale pour expliquer que «Après de longues négociations entre le gouvernement pakistanais et le TLP, il a été convenu que nous déposerons aujourd’hui une résolution au parlement pour expulser l’ambassadeur de France.»

L’expulsion de l’ambassadeur de France était l’une des quatre demandes du TLP avec lesquelles le gouvernement négocie malgré son interdiction la semaine dernière. Le TLP souhaite également la libération de son chef, Saad Hussain Rizvi, arrêté avant la date limite du 20 avril du TLP pour expulser l’ambassadeur de France. En outre, le groupe souhaitait la libération de centaines de travailleurs arrêtés et le licenciement du ministre de l’Intérieur.

Fort de ces revendications, le ministre de l’Intérieur s’est déjà engagé à retirer les poursuites contre les personnes arrêtées lors de manifestations ces dernières semaines, tandis que le TLP a accepté de mettre fin à ses sit-in.

Ces pourparlers interviennent après que le Premier ministre pakistanais Imran Khan a averti que le retrait de l’ambassadeur de France pourrait nuire aux relations commerciales avec l’Europe, où la moitié des exportations du pays vont.

Le TLP a commencé sa campagne après que le président français Emmanuel Macron ait rendu hommage à un professeur de français décapité pour avoir montré ses dessins de classe du prophète Mahomet lors d’une leçon sur la liberté d’expression. Le fait de ne pas condamner les actions de l’enseignant et la publication des caricatures ont provoqué la colère du TLP, qui a lancé des manifestations de masse meurtrières. Le groupe a bloqué des routes et des voies ferrées, attaqué la police et brûlé des biens publics. En conséquence, quatre policiers ont été tués, près d’une douzaine ont été pris en otage, mais ensuite relâchés. Plus de 800 personnes ont été blessées dans les violences.

