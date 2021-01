SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le parlement nord-coréen devait se réunir dimanche pour adopter les décisions prises par une importante réunion du parti au pouvoir où le chef Kim Jong Un a promis des efforts maximaux pour étendre son programme d’armes nucléaires face à ce qu’il a décrit comme L’hostilité américaine.

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a déclaré que des députés dirigés par un haut fonctionnaire Choe Ryong Hae, président du présidium de l’Assemblée populaire suprême, avaient déposé des fleurs sur les statues du grand-père et du père de Kim, les anciens dirigeants du Nord, sur la colline Mansu de Pyongyang samedi alors qu’ils se préparaient. pour la session parlementaire.

Ils se sont inclinés et se sont engagés à «assumer leur responsabilité et leur devoir» de mettre en œuvre les décisions prises lors du congrès de huit jours du Parti des travailleurs qui s’est terminé mardi, a indiqué l’agence.

Les réunions de l’Assemblée populaire suprême sont généralement des affaires brèves et annuelles qui visent à approuver les budgets, à officialiser les changements de personnel et à approuver les priorités politiques fixées par Kim et la direction du parti au pouvoir.

Les médias d’État n’ont pas immédiatement publié les détails de la session en cours, ce qui pourrait également approuver des remaniements au sein du Cabinet du Nord et de la Commission des affaires d’État, la plus haute instance décisionnelle du gouvernement dirigée par Kim.

Pendant le congrès du parti, Kim a appelé à accélérer les efforts pour construire un arsenal militaire qui pourrait cibler de manière viable les alliés américains en Asie et dans la patrie américaine. Il a annoncé une longue liste de souhaits de nouveaux actifs sophistiqués, y compris des missiles balistiques intercontinentaux à plus longue portée, des sous-marins à propulsion nucléaire, des satellites espions et des armes nucléaires tactiques.

Le Nord a présenté jeudi certaines de ses armes stratégiques les plus avancées lors d’un défilé militaire nocturne, y compris ce qui semblait être un nouveau missile balistique en cours de développement pour être tiré à partir de sous-marins.

Les analystes affirment que Kim tente clairement de faire pression sur la nouvelle administration du président élu Joe Biden, qui hérite d’une diplomatie nucléaire déraillée du président Donald Trump. Ses négociations avec Kim se sont effondrées lorsque les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la façon de lever les sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis en échange des mesures de désarmement du Nord.

Kim a également profité du congrès pour annoncer de nouveaux plans de développement quinquennaux afin de sauver l’économie brisée. Certains analystes affirment que les sanctions prolongées combinées aux fermetures pandémiques des frontières et aux catastrophes naturelles qui ont détruit les récoltes l’été dernier créent peut-être les conditions d’une tempête parfaite qui pourrait déstabiliser les marchés et déclencher la panique et les troubles publics.

Le KCNA a déclaré que d’immenses foules de soldats et de civils se sont rassemblées vendredi lors d’un rassemblement organisé par l’État à Pyongyang où ils ont juré d’étendre la «plus grande gloire» à Kim et de «mener à bien» les décisions prises par le congrès du parti.

Choe, lors d’un discours prononcé lors de l’événement, a appelé les membres du parti, les représentants du gouvernement, les civils et les militaires à «s’armer complètement de l’idée principale et de l’esprit principal du (congrès du parti) et de provoquer un succès et des progrès substantiels dans la construction socialiste. avec un enthousiasme révolutionnaire redoublé », a déclaré l’agence.