Le Parlement nord-coréen inscrit ses ambitions nucléaires dans la Constitution | Actualités Kim Jong Un

Le dirigeant Kim Jong Un a déclaré que l’amendement constitutionnel aiderait la Corée du Nord à conserver un « avantage certain » dans la dissuasion des menaces.

Le parlement nord-coréen a décidé à l’unanimité d’inscrire son programme nucléaire dans la constitution du pays.

L’agence de presse officielle KCNA a évoqué ce « point crucial à l’ordre du jour » jeudi matin, expliquant que le nouvel amendement constitutionnel ferait de la poursuite d’une force nucléaire par la Corée du Nord « la loi fondamentale de l’État ».

La nouvelle fait suite à une réunion mardi et mercredi de l’Assemblée populaire suprême, l’organe législatif de la Corée du Nord. Le dirigeant du pays, Kim Jong Un, s’est adressé à l’assemblée pour soutenir l’adoption de l’amendement.

Kim a appelé à « accélérer la modernisation des armes nucléaires afin de conserver un avantage certain en matière de dissuasion stratégique » contre les menaces perçues, comme les États-Unis et la Corée du Sud.

« Il s’agit d’un événement historique qui a fourni un puissant levier politique pour renforcer remarquablement les capacités de défense nationale », a déclaré Kim, selon KCNA.

« Le [North Korean] La politique de renforcement des forces nucléaires est devenue permanente et est devenue la loi fondamentale de l’État, que personne n’a le droit de bafouer par quoi que ce soit.»

Quelques jours auparavant, l’ambassadeur nord-coréen Kim Song avait averti l’Assemblée générale des Nations Unies que son pays pourrait être poussé à la guerre nucléaire par des « menaces hostiles venant de l’extérieur ».

« La péninsule coréenne se trouve dans une situation délicate avec un danger imminent d’éclatement d’une guerre nucléaire », a déclaré mardi l’ambassadeur Kim.

Citant des conditions « extrêmement dangereuses », il a ajouté que la Corée du Nord « doit de toute urgence accélérer davantage le développement de ses capacités d’autodéfense pour se défendre de manière imprenable ».

L’annonce selon laquelle les armes nucléaires seraient inscrites dans la constitution du pays vient au mépris des multiples sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU, destinées à dissuader la Corée du Nord de se lancer dans l’armement nucléaire.

Au cours de l’année écoulée, la Corée du Nord a multiplié les essais d’armes, lançant une série de missiles balistiques et de croisière.

Depuis 2006, le pays a également procédé à six essais nucléaires, même si le dernier a eu lieu en 2017. Des responsables américains, dont le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, ont tiré la sonnette d’alarme quant à la possibilité qu’un septième essai se profile à l’horizon.

« Il débouchera cela au moment et à l’endroit de son choix, ce que nous surveillerons très, très attentivement », a déclaré en mars le lieutenant-général Scott Berrier, directeur de la Defense Intelligence Agency des États-Unis.

Berrier avait alors averti que la Corée du Nord était devenue « beaucoup plus dangereuse » à mesure qu’elle élargissait son arsenal de missiles et d’armes nucléaires.

En janvier 2022, par exemple, le pays a annoncé son premier test réussi d’un missile hypersonique, une arme capable de dépasser la vitesse du son. En avril, elle a lancé avec succès son premier missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM), une avancée par rapport aux versions à combustible liquide, plus lentes à lancer et plus difficiles à utiliser.

« Il continue de rechercher une plus grande précision et une plus grande létalité avec sa force de missiles », a déclaré Berrier.

Mais les responsables nord-coréens ont qualifié le développement nucléaire de nécessaire pour repousser les menaces des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon, un dirigeant de l’alliance que Kim Jong Un a comparé à une « OTAN version asiatique ».

Les trois pays mènent régulièrement des exercices militaires conjoints dans la région du Pacifique, un acte que les médias d’État nord-coréens ont qualifié de « chantage nucléaire ».

Plus tôt ce mois-ci, Kim a effectué un rare voyage à l’extérieur de son pays, rendant visite au président russe Vladimir Poutine au port spatial de Vostochny pour renforcer les liens et inspecter les capacités militaires russes.

Poutine s’est engagé à se rendre en Corée du Nord en retour, soulevant des inquiétudes concernant un accord sur le commerce des armes entre les deux pays.