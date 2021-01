SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le parlement nord-coréen a adopté des décisions prises lors d’une importante réunion du parti au pouvoir où le chef Kim Jong Un a promis de renforcer sa dissuasion nucléaire et a établi des plans pour sauver une économie lamentable.

L’Agence centrale de presse nord-coréenne a déclaré lundi que les membres de l’Assemblée populaire suprême lors de la réunion de dimanche ont unanimement soutenu les plans de développement pour les cinq prochaines années qui ont été révélés lors du congrès du Parti des travailleurs qui s’est terminé la semaine dernière.

L’assemblée a également approuvé un remaniement majeur du Cabinet, que Kim avait critiqué pour les échecs des politiques économiques. KCNA a déclaré que six des huit premiers ministres du Cabinet avaient été remplacés.

Le Premier ministre nord-coréen Kim Tok Hun, qui dirige le cabinet depuis août après le limogeage de son prédécesseur, a déclaré lors d’un discours à l’assemblée que de «graves erreurs» avaient été observées alors que le cabinet mettait en œuvre le plan de développement quinquennal précédent qui s’est terminé l’année dernière.

Les rapports et les images des médias d’État suggèrent que Kim Jong Un n’a pas assisté à l’assemblée. Les médias d’État n’ont pas non plus évoqué un remaniement de la Commission des affaires d’État, la plus haute instance décisionnelle du gouvernement dirigée par Kim.

Les réunions de l’Assemblée populaire suprême sont généralement des affaires brèves et annuelles qui visent à approuver les budgets, à officialiser les changements de personnel et à approuver les priorités politiques fixées par Kim et la direction du parti au pouvoir.

Au cours du congrès du parti, Kim a appelé à une accélération des efforts nationaux pour construire un arsenal militaire qui pourrait cibler de manière viable les alliés asiatiques américains et la patrie américaine et a annoncé une longue liste de souhaits de nouveaux actifs sophistiqués, y compris des missiles balistiques intercontinentaux à plus longue portée, à propulsion nucléaire. sous-marins, satellites espions et armes nucléaires tactiques.

Le Nord a présenté jeudi certains de ses atouts stratégiques les plus avancés lors d’un défilé militaire nocturne, y compris ce qui semblait être un nouveau missile balistique conçu pour être tiré depuis des sous-marins.

Les analystes disent que Kim tente clairement de faire pression sur l’administration américaine entrante de Joe Biden, qui hérite d’une diplomatie nucléaire déraillée du président Donald Trump qui a implosé en raison de désaccords lors de l’échange de la libération de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre le Nord et les mesures de désarmement du Nord.

Kim a également profité du congrès pour annoncer de nouveaux plans de développement national pour les cinq prochaines années afin de sauver son économie brisée. Certains analystes affirment que les sanctions prolongées combinées aux fermetures de frontières liées à une pandémie et aux catastrophes naturelles qui ont anéanti les récoltes l’année dernière créent peut-être les conditions d’une tempête économique parfaite dans le Nord qui déstabilise les marchés et déclenche la panique et les troubles publics.