Le parlement libanais en crise ne parvient pas à élire son président

BEYROUTH – Le Parlement libanais n’a pas réussi jeudi à élire un nouveau président, la majorité des législateurs ayant voté en blanc et certains se retirant. Dans le cadre du fragile système de partage du pouvoir sectaire du Liban, le parlement de 128 membres du pays vote pour un président, qui doit être un chrétien maronite. C’est un seuil difficile, et dans le contexte de l’économie en difficulté du pays et du Parlement profondément divisé, la question non résolue du leadership du Liban a intensifié les inquiétudes quant à la paralysie du gouvernement.

Le mandat de six ans du président sortant Michel Aoun se termine le 31 octobre. Il est un général militaire à la retraite et un allié du groupe militant soutenu par l’Iran, le Hezbollah, et a été élu en octobre 2016 après une impasse de deux ans.

Le successeur d’Aoun doit être élu à un moment où le Liban traverse une crise économique et où le gouvernement peine à mettre en œuvre les réformes structurelles requises pour un renflouement du Fonds monétaire international.

Au cours des derniers mois, aucun candidat de la majorité ou du consensus au Parlement n’a émergé, ce qui ouvre la perspective d’une nouvelle paralysie politique et d’une impasse similaire à celle qui a précédé l’élection du président sortant.

Le Liban n’a pas non plus eu de gouvernement à part entière depuis mai et fonctionne actuellement à titre intérimaire sous la direction du Premier ministre Najib Mikati.

Cent vingt-deux législateurs ont assisté à la session de jeudi et ont déposé leurs bulletins de vote dans une boîte en bois dans la salle de réunion du Parlement. Plus de la moitié ont voté en blanc, tandis que le législateur Michel Mouawad, fils d’un ancien président et farouche opposant au Hezbollah, a obtenu 36 voix.

Les dizaines de votes restants ont été partagés entre l’entrepreneur et philanthrope Salim Edde et les votes de protestation, dont un pour Mahsa Amini, la femme iranienne de 22 ans décédée après que la police des mœurs de la République islamique l’a arrêtée, déclenchant des protestations.

Des dizaines de législateurs sont partis après que le président du Parlement, Nabih Berri, a appelé à un recomptage, brisant le quorum requis pour la session. Il n’a pas annoncé la date d’une nouvelle session.

Le législateur principal du Hezbollah, Mohammad Raad, a déclaré que les blocs parlementaires du pays touché par la crise en étaient aux “premières étapes” de la recherche d’un président qui “apporterait la stabilité au pays”.

“Les blocs doivent discuter et développer une entente sur un éventuel candidat de consensus”, a déclaré Raad à la presse.

La députée indépendante Halime Kaakour, quant à elle, a critiqué les législateurs pour ce qu’elle a appelé un “calme négatif sans consensus”, craignant un retard prolongé dans l’élection d’un nouveau président.

“La Constitution dit que c’est la majorité des voix”, a-t-elle déclaré aux journalistes. “Je pense que ce n’est plus une approche logique d’essayer de parvenir à un consensus dans un pays qui continue de s’effondrer.”

La plupart des candidats pressentis pour figurer parmi les favoris n’ont reçu aucun vote, notamment Sleiman Frangieh du parti Marada, un allié du Hezbollah qui qualifie le président syrien Bashar Assad d’« ami et frère ».

Au cours des trois dernières années, les trois quarts de la population de la petite nation méditerranéenne ont sombré dans la pauvreté, alors que les infrastructures et les institutions publiques du pays continuent de s’effondrer. La livre libanaise a perdu 90 % de sa valeur par rapport au dollar, décimant le pouvoir d’achat de millions de personnes qui luttent pour faire face à des taux d’inflation galopants.