Le Parlement letton qualifie la Russie d’État sponsor du terrorisme

BERLIN (AP) – Le Parlement letton a déclaré la Russie « État parrain du terrorisme » pour les attaques contre des civils pendant la guerre en Ukraine et a exhorté les autres pays à emboîter le pas.

Les législateurs ont adopté jeudi une déclaration fortement formulée qui accuse Moscou d’utiliser “la souffrance et l’intimidation comme outils dans ses tentatives de démoraliser le peuple ukrainien et les forces armées et de paralyser le fonctionnement de l’État”.

La déclaration indique que le Parlement letton “reconnaît la violence de la Russie contre les civils dans la poursuite d’objectifs politiques comme du terrorisme, reconnaît la Russie comme un État parrain du terrorisme et appelle les autres pays partageant les mêmes idées à exprimer le même point de vue”.

Il indique que les forces russes ciblent délibérément des civils ukrainiens pendant la guerre, notamment avec des attaques contre un théâtre à Marioupol en mars, un centre commercial à Krementchouk en juin et un quartier résidentiel à Odessa en juillet.

Les législateurs ont également appelé les pays occidentaux à renforcer les sanctions contre la Russie et ont exhorté les autres membres de l’Union européenne à cesser de délivrer des visas touristiques aux citoyens russes et biélorusses.

Soixante-sept législateurs de l’assemblée de 100 sièges ont voté en faveur de l’adoption de la déclaration et 16 se sont abstenus, a indiqué le Parlement.

___

Suivez toutes les histoires d’AP sur la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine.

The Associated Press