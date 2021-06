Le Parlement israélien votera dimanche sur le nouveau gouvernement

S’il est confirmé par le Parlement, M. Bennett dirigera une alliance idéologiquement variée qui va de l’extrême gauche à l’extrême droite et comprend – pour la première fois dans l’histoire d’Israël – un parti arabe indépendant.

L’annonce faite mardi par le président du Parlement, Yariv Levin, ouvre la voie au remplacement de M. Netanyahu par Naftali Bennett, un ancien entrepreneur de haute technologie et dirigeant des colons qui s’oppose à un État palestinien et pense qu’Israël devrait annexer une grande partie de la Cisjordanie occupée.

Si la fragile coalition peut tenir jusque-là, ce sera la première fois en 12 ans que le pays sera dirigé par quelqu’un d’autre que M. Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien.

La fragilité de l’alliance et sa très faible majorité – si personne ne se retire, elle disposera de 61 des 120 sièges du Parlement – a laissé beaucoup se demander si elle durera jusqu’au vote, sans parler de son mandat complet de quatre ans. Si la coalition dure jusqu’en 2023, M. Bennett a accepté de céder le poste de Premier ministre à Yair Lapid, un ancien animateur de télévision centriste.

M. Netanyahu et son parti, le Likud, se sont engagés à faire tout leur possible pour éliminer les membres d’extrême droite hésitants de la coalition avant le vote de confiance.

Dans un discours rappelant la rhétorique du président Trump après les élections américaines de 2020, M. Netanyahu a accusé dimanche l’alliance de M. Bennett de subvertir la volonté du peuple.

« Nous assistons à la plus grande fraude électorale de l’histoire du pays », a-t-il déclaré aux législateurs du Likoud avant de donner sa bénédiction aux manifestants faisant pression sur le parti de M. Bennett.

« Personne ne nous fera taire », a déclaré M. Netanyahu. « Lorsqu’un public immense se sent trompé, lorsque le camp national s’oppose avec véhémence à un dangereux gouvernement de gauche, il est de son droit et de son devoir d’exprimer sa protestation par tous les moyens légaux et démocratiques.