Le parlement israélien approuve une loi qui pourrait priver certains agresseurs arabes de leur citoyenneté

Le parlement israélien a approuvé mercredi à une écrasante majorité une loi visant à dépouiller les Arabes condamnés pour des attaques nationalistes de leur citoyenneté ou résidence israélienne et à les expulser s’ils ont accepté des allocations de l’Autorité palestinienne (AP).

La décision, qui pourrait potentiellement affecter des centaines de citoyens palestiniens et résidents d’Israël, a été condamnée comme raciste par les législateurs arabes ainsi que par les responsables palestiniens en Cisjordanie occupée.

L’Autorité Palestinienne internationalement reconnue verse depuis longtemps des allocations aux familles des Palestiniens tués ou emprisonnés pour des attaques contre des Israéliens.

Les prisonniers sont largement considérés comme des héros dans la société palestinienne, et l’AP considère ces paiements comme une forme de bien-être pour les familles dans le besoin. Mais Israël dit qu’ils récompensent la violence et incitent les autres à commettre des attentats.

Environ 4 700 Palestiniens sont emprisonnés par Israël pour des atteintes présumées à la sécurité, selon le groupe israélien de défense des droits HaMoked. Parmi ceux-ci, environ 360 sont des citoyens israéliens ou des résidents de Jérusalem-Est, qui a été capturée par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et annexée par la suite.

Bien qu’Israël considère tout Jérusalem comme sa capitale indivise, son annexion de la partie orientale de la ville n’est pas internationalement reconnue. La plupart des Palestiniens de Jérusalem ont des droits de résidence israéliens, qui leur permettent de travailler et de voyager librement et d’accéder aux services sociaux israéliens, mais pas la pleine citoyenneté, ce qui leur permettrait de voter.

Vote de 94 contre 10

Lors du vote de mercredi, le Parlement a voté à 94 voix contre 10 en faveur de la loi, qui donne aux autorités le droit de déchoir des personnes de leur citoyenneté ou de leur résidence et de les expulser vers la Cisjordanie voisine ou la bande de Gaza.

L’Autorité palestinienne a une autonomie limitée dans certaines parties de la Cisjordanie, où Israël exerce un contrôle global. La bande de Gaza, quant à elle, est contrôlée par le groupe militant du Hamas et en grande partie fermée par un blocus israélo-égyptien.

« Il est inconcevable que des citoyens et des résidents israéliens qui ont non seulement trahi l’État et la société israélienne, mais qui ont également accepté de recevoir un paiement de l’AP en guise de salaire pour avoir commis l’acte de terrorisme et continuent d’en bénéficier — continuent à détenir les Israéliens. la citoyenneté ou le statut de résidence », indique une note explicative au projet de loi.

Les législateurs juifs de tous les horizons politiques, y compris l’opposition, ont voté en faveur du projet de loi, tandis que les législateurs arabes ont voté contre.

Le législateur arabe Ahmad Tibi a déclaré que le projet de loi était raciste car il ne s’applique qu’aux Palestiniens reconnus coupables de violence.

“Un Arabe qui commet une infraction est un citoyen conditionnel”, a-t-il déclaré. “Si un Juif commet la même infraction ou une infraction plus grave, ils ne pensent même pas à révoquer sa citoyenneté.”

Kadoura Fares, le chef du club des prisonniers palestiniens, un groupe de Cisjordanie qui représente les prisonniers et leurs familles, a déclaré que la loi était une « décision très dangereuse qui vise à transférer les Palestiniens de leurs villes et villages sous prétexte d’obtenir une aide sociale de l’AP.”

HaMoked, le groupe israélien de défense des droits, a déclaré que 140 citoyens arabes et 211 résidents de Jérusalem pourraient être touchés par la loi.

Des touristes visitent un point d’observation sur le mont des Oliviers, surplombant la vieille ville de Jérusalem, au début du mois. (Oded Balilty/Associated Press)

Il a déclaré que les habitants de Jérusalem sont particulièrement vulnérables car ils ont moins de protections légales pour lutter contre l’ordre. Le groupe affirme également que parce que Jérusalem-Est est considérée comme un territoire occupé, le transfert de la population violerait le droit international humanitaire.

Dans une affaire distincte, Israël a récemment expulsé un Palestinien de Jérusalem-Est vers la France après avoir prétendu qu’il appartenait à un groupe militant interdit.

“Il est honteux que cette loi ait été adoptée, et avec le soutien d’une écrasante majorité de l’opposition également”, a déclaré Jessica Montell, directrice exécutive de HaMoked.

“Révoquer la citoyenneté est une mesure extrême – et révoquer la résidence des Palestiniens de Jérusalem-Est et les expulser serait un crime de guerre.”