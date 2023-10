Le parlement iranien scande « Mort à Israël ! Mort à l’Amérique !’ – Twitchy

Twitchy a couvert aujourd’hui très largement les attaques du Hamas contre Israël et la réponse qui a accueilli ces attaques, principalement de l’Occident. Vous pouvez en savoir plus ici, ici, ici et ici. En fait, rendez-vous directement sur la page d’accueil de Twitchy.com pour encore plus de couverture sur cette horrible attaque terroriste.

Mais vérifions quels sont les bienfaiteurs et les mécènes du Hamas, d’accord ? Si vous vous demandez comment l’Iran a réagi aux attaques, ne vous posez plus la question. C’est exactement ce à quoi vous vous attendez :

🚨 DERNIÈRES NOUVELLES : Le Parlement iranien scande « Mort à l’Amérique ! » Alors qu’ils lancent des attaques terroristes contre Israël et d’autres endroits à travers le monde 🚨 ⚠️LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN, PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ADMINISTRATION BIDEN, FINANCE TECHNIQUEMENT CETTE OPÉRATION ALORS QU’IL VIENT D’ENVOYER 6 MILLIARDS DE DOLLARS EN IRAN ⚠️ pic.twitter.com/Tx3EPfpIF2 -Matt Wallace (@MattWallace888) 7 octobre 2023

RUPTURE : Le Parlement iranien scande « Mort à Israël ! Mort à l’Amérique ! » tandis que leur groupe militant, le Hamas, mène des attaques terroristes à Gaza et en Israël. JOE BIDEN vient de donner 6 MILLIARDS DE DOLLARS à l’IRAN. Absolument irréel. pic.twitter.com/cGP4ne7RBS – Libs échoue 🇺🇸 (@LibsFails) 7 octobre 2023

« Mort à l’Amérique. Mort à Israel.’ Quand les gens vous disent qui ils sont, croyez-les. Et voilà qui ils sont. Un pur fanatisme fébrile. Et pourtant, il y a des Américains, dont beaucoup occupent des positions d’autorité, qui pensent que c’est une position avec laquelle il est possible de négocier.

Peut-être devrions-nous leur envoyer 6 milliards de dollars supplémentaires – Jerry Oaksmith – AKA – Unplug_Dad (@JerryOaksmith) 7 octobre 2023

Il s’agissait de milliards, pas de millions, mais nous comprenons.

IRAN : les députés scandent « Mort à Israël. Mort à l’Amérique ». Ils célèbrent la mort et la terreur. La fin de ce régime est proche. pic.twitter.com/v0Y1ZfQSYk – Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 7 octobre 2023

Vous vous souvenez quand Obama a envoyé tout cet argent en Iran ?

Je fais

Vous vous souvenez comment ils scandent « Mort à l’Amérique » ?

Je fais …

Rappelez-vous que le congrès ne fait RIEN ?

Je fais – Léah Rain ✝️🇺🇸🎸🏝️ (@LeahRain77) 7 octobre 2023

Ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter.

Le Parlement iranien crie « Mort à Israël, mort à l’Amérique ». N’oubliez pas que l’Islam déteste les valeurs occidentales et veut les éradiquer de la terre. Israël est la seule démocratie occidentale au Moyen-Orient. Les islamistes l’appellent la petite Amérique. Cela ne s’arrête pas à Israël. –Angela Van Der Pluym (@anjewla90) 7 octobre 2023

En parlant de ne pas en finir avec Israël…

est-ce le mauvais moment pour mentionner que Biden a autorisé un million d’hommes en âge de servir dans l’armée et d’origine inconnue à traverser illégalement les frontières américaines ? – Le projet Virginie (@ProjectVirginia) 7 octobre 2023

Combien de ceux qui scandent « mort aux Israéliens » et « mort à l’Amérique » ont traversé illégalement notre frontière sud ? — Éric 🚀 🇺🇸🇺🇸🇵🇱 (@Carlkeck1) 7 octobre 2023

Le Parlement iranien scande « Mort à Israël ! Mort à l’Amérique ! après les attaques contre Israël Le régime Biden a récemment enhardi ces terroristes avec son accord avec l’Iran de 6 milliards de dollars. Américains, soyez en état d’alerte ici, dans notre pays #2A pic.twitter.com/15Pv6W7a5S – Drew Hernández (@DrewHLive) 7 octobre 2023

Il est peut-être temps que nous commencions à prêter attention et à sécuriser cette frontière, hein ?

Le gouvernement iranien scande la mort de l’Amérique. Mort à Israel. Alors que leurs terroristes mandataires financés attaquent des civils en Israël. Ce n’est pas une coïncidence si le gouvernement démocrate américain vient de verser des dollars à l’Iran. Une folie absolue. Israël a le droit de défendre sa nation pic.twitter.com/TEHnIIQAs3 – ᗩᑎᗪᖇᗩ (@TheSandraHQ) 7 octobre 2023

Et nous avons le droit – et notre gouvernement a le obligation — pour défendre le nôtre.

Espérons que nous commencions à nous réveiller.