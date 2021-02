Le télégraphe

Ursula von der Leyen tente de blâmer le député pour son retournement embarrassant dans la rangée d’exportation de vaccins

Ursula von der Leyen a attribué lundi à son délégué commercial Valdis Dombrovskis la responsabilité du fiasco des vaccins qui a conduit Bruxelles à menacer une frontière dure sur l’île d’Irlande. La présidente de la Commission européenne a jeté son adjoint, qui dirige la DG Commerce, sous le bus au milieu de la colère montante des capitales européennes face à sa tactique de «faire cavalier seul» lors de la bataille de la semaine dernière avec AstraZeneca. Jean-Claude Juncker, le prédécesseur de Mme von der Leyen, s’est dit « très opposé » à ses mesures de restriction à l’exportation. Dans un discours prononcé dimanche à Stuttgart, M. Juncker a également déclaré à propos des achats de vaccins de l’UE: « Tout est allé trop lentement, tout aurait dû être fait de manière plus transparente, même si cela aurait été difficile. » «Ce règlement relève de la responsabilité de M. Dombrovskis», a déclaré Eric Marmer, le principal porte-parole de la Commission européenne, faisant référence à l’ancien Premier ministre de Lettonie, un vétéran bruxellois réputé pour la prudence. «Dans mon pays, nous avons un dicton: » Seul le Pape est infaillible « . Des erreurs peuvent survenir en cours de route, l’important est de les reconnaître dès le début », a déclaré M. Mamer. Alexander Stubb, l’ancien Premier ministre de la Finlande qui a fait campagne pour être nommé à la Commission européenne, le président était cinglant à propos de Mme Von der Leyen. Il a déclaré: « La règle numéro un de tout dirigeant: si votre organisation se trompe; ne blâmez jamais votre équipe publiquement » Mme von der Leyen a été contrainte à une descente humiliante vendredi après avoir annoncé que Bruxelles déclencherait l’article 16 du Protocole d’Irlande du Nord empêcher la contrebande de vaccins AstraZeneca en Grande-Bretagne depuis l’Irlande du Nord. Cette décision, qui a été annoncée sans en informer l’Irlande ou la Grande-Bretagne, aurait créé une «frontière vaccinale» après des années de négociations sur le Brexit pour éviter une frontière dure sur l’île. Après que le Premier ministre irlandais a appelé Mme von der Leyen, le règlement, qui aurait pu faciliter une interdiction d’exportation de vaccins vers des pays tiers, y compris la Grande-Bretagne, a été modifié. M. Mamer a déclaré que le règlement visant à créer un «mécanisme de transparence des exportations», qui comprend la mesure de l’article 16, a été adopté à titre provisoire et rapide par l’ensemble du collège des commissaires vendredi. Interrogé par le Telegraph si c’était la pire semaine de Mme Van der Leyen, il a déclaré: «Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie depuis le début de cette pandémie pour garantir une réponse européenne la plus cohérente et la plus efficace possible. Les tentatives de Mme von der Leyen pour renvoyer la balle n’ont pas coupé la glace avec les diplomates de l’UE, qui ont suggéré qu’elle était devenue voyou, ou les députés allemands à Berlin, qui envisagent de convoquer Ursula von der Leyen pour un interrogatoire. Autre coup dur pour Mme von der Leyen, cette initiative a été menée par des députés de son propre parti, les démocrates-chrétiens d’Angela Merkel (CDU). Mme von der Leyen a refusé les appels à un débat public sur la débâcle au Parlement européen. Au lieu de cela, elle tiendra mardi des réunions à huis clos avec les députés européens avec les partis qui ont approuvé sa nomination. Il est entendu que Mme von der Leyen a pris personnellement en charge la rangée de vaccins et que le haut fonctionnaire de la DG Commerce est Sabine Weyand, dont les objections au déclenchement de l’article 16 auraient été rejetées. Mme Weyand est parfaitement consciente des sensibilités politiques autour du protocole d’Irlande du Nord du traité de divorce du Brexit. Elle a été la négociatrice adjointe du Brexit de Michel Barnier et une figure clé dans la création du filet de sécurité à la frontière irlandaise.