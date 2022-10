Le parlement irakien élit un président alors que des roquettes tombent sur Bagdad

Un nouveau président irakien a été élu jeudi par le parlement du pays, un an après des élections législatives anticipées qui n’ont pas réussi à mettre fin à l’impasse et aux dysfonctionnements politiques persistants. Abdul Latif Rasheed, un politicien kurde chevronné et ancien ministre de l’eau, l’a emporté au second tour sur l’actuel président Barham Salih. Il a rapidement nommé Muhammed al-Sudani Premier ministre, lui donnant 30 jours pour former un nouveau gouvernement. Sudani fait partie du plus grand bloc chiite au parlement et est un proche allié de l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki.

La sécurité a été renforcée dans Bagdad jeudi, avec des forces de sécurité déployées en grand nombre dans la zone verte, la zone fortement fortifiée qui abrite les ambassades étrangères et les bâtiments gouvernementaux, et les principaux ponts fermés à la circulation. Mais alors même que les députés votaient, un barrage de roquettes a atterri à proximité, blessant plusieurs personnes et endommageant des voitures sur le parking du parlement.

L’Irak est en proie à une crise politique depuis l’année dernière au milieu d’une querelle entre le mouvement sadriste, dirigé par l’éminent religieux Moqtada al-Sadr, et le “Cadre de coordination”, une coalition qui comprend le parti de Maliki et d’autres factions chiites plus étroitement alignées sur l’Iran.

Le conflit, qui avait empêché l’élection d’un président ou la formation d’un gouvernement, s’est intensifié en juillet, alors que des partisans des deux camps sont descendus dans la rue et ont lancé des sit-in concurrents dans le centre de Bagdad. Sadr a alors appelé à la dissolution du parlement et à la tenue de nouvelles élections législatives ; lorsque ses demandes ont été repoussées, des violences ont éclaté dans la capitale et dans plusieurs autres villes.

Le 29 août, 30 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les loyalistes de Sadr et leurs rivaux chiites à Bagdad, ravivant les souvenirs de la guerre civile et les craintes d’une nouvelle escalade. Sadr a finalement été contraint d’annuler ses partisans, et les experts disent que l’élection de jeudi lui laisse un chiffre diminué.

“Je pense que ce qui s’est passé aujourd’hui est un coup fatal politiquement porté à Moqtada al-Sadr”, a déclaré Mohammed Jassim, analyste politique irakien basé à Bagdad. “Avec la victoire du Cadre de coordination sur Moqtada al-Sadr, la route est entièrement pavée pour qu’ils puissent passer leur [prime minister] candidat et former le gouvernement.

Jassim a déclaré que le triomphe du cadre de coordination était également une victoire pour l’Iran et un revers pour les intérêts américains dans la région. « Le cadre de coordination soutenu par l’Iran fera tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer toute présence américaine dans le pays et mettre des obstacles à toute coopération économique avec les États-Unis, le tout en faveur de l’Iran », a-t-il déclaré.

Alors que la nouvelle du vote parvenait dans les rues de Bagdad, des miliciens alliés au Cadre de coordination ont parcouru la ville en klaxonnant et en agitant des drapeaux pour célébrer.

Mais peu d’autres dans la capitale prêtaient attention aux développements au parlement. Seuls 40 % des Irakiens se sont rendus aux urnes lors des élections législatives de l’année dernière, et beaucoup ont abandonné le processus politique.