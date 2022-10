Le Parlement irakien donne le vote tant attendu d’approbation du Cabinet

BAGDAD (AP) – Le parlement irakien a donné jeudi son vote de confiance à un nouveau cabinet, mettant fin à une impasse politique d’un an et marquant la première depuis 2005 sans membres du bloc d’un puissant religieux chiite.

Une majorité des 253 législateurs présents ont voté pour nommer 21 ministres, avec deux postes – le ministère de la Construction et du Logement et le ministère de l’Environnement – restant indécis. Malgré ces deux nominations non résolues, la composition approuvée du Cabinet constitue un quorum.

Le cabinet dirigé par le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani est le premier depuis 2005 à ne pas inclure de sièges pour le bloc de l’influent religieux chiite Muqtada al-Sadr.

L’Irak a organisé des élections anticipées il y a plus d’un an à la suite de manifestations anti-gouvernementales de masse qui ont commencé en octobre 2019 à Bagdad et dans le sud de l’Irak appelant à la refonte du système politique établi après l’invasion menée par les États-Unis en 2003.

À la suite de l’élection, qui a donné une pluralité à l’alliance dirigée par al-Sadr, les querelles politiques ont retardé la formation d’un gouvernement pendant plus d’un an, principalement en raison de la rivalité politique entre al-Sadr et l’ancien Premier ministre Nouri, soutenu par l’Iran. al-Maliki.

Le bloc d’Al-Sadr s’est retiré du parlement au milieu de l’impasse. En juillet, après la nomination de Mohammed al-Sudani au poste de Premier ministre par des partis soutenus par l’Iran, les partisans d’al-Sadr ont pris d’assaut la zone verte fortement fortifiée et le parlement irakien.

Le mois suivant, des combats de rue entre partisans d’al-Sadr et membres des Forces de mobilisation populaire rivales ont fait au moins 30 morts et des dizaines de blessés. Suite aux affrontements, al-Sadr a retiré ses partisans du parlement.

Après leur retrait, les rivaux d’al-Sadr au sein du groupe Cadre de coordination dirigé par al-Maliki ont pu former une alliance avec les partis kurde et sunnite pour la formation du gouvernement.

Le 13 octobre, les législateurs irakiens ont élu président l’ancien ministre Abdul Latif Rashid, à la suite d’un déluge d’attaques à la roquette plus tôt dans la journée, dans un premier pas vers la formation du gouvernement.

La préparation du vote de jeudi a été marquée par l’inquiétude face à de nouvelles violences potentielles, mais les rues de la capitale sont restées calmes.

Le législateur indépendant Raed al-Maliki a déclaré qu’il prévoyait qu’al-Sadr attendrait d’observer l’accueil public du nouveau gouvernement avant de réagir.

“Je m’attends à ce que des manifestations de rue commencent si ce gouvernement ne réussit pas”, a-t-il dit, notant que le nouveau Cabinet sera confronté à “des défis majeurs en termes de réformes, de lutte contre la corruption, de changement climatique et de chômage”.

Parallèlement aux nominations aux postes du Cabinet jeudi, le Parlement a approuvé un programme gouvernemental qui comprend la modification de la loi électorale dans les trois mois suivant la prestation de serment, des élections anticipées devant se tenir dans l’année qui suit. Le document appelle également à des mesures pour lutter contre la corruption, accélérer la reconstruction des zones endommagées par le conflit armé et renvoyer les déplacés dans leurs foyers. Il appelle également à l’élimination des « armes non contrôlées » détenues par des acteurs non étatiques.

Al-Sudani a déclaré avant le vote que le nouveau gouvernement combattra “l’épidémie de corruption qui a touché tous les aspects de la vie… et a été la cause de nombreux problèmes économiques, affaiblissant l’autorité de l’État, augmentant la pauvreté, le chômage et la pauvreté publique”. prestations de service.”

Il a également promis que le Cabinet s’emploierait à renforcer les capacités des gouvernements locaux et à “trouver des solutions durables aux problèmes en suspens avec le gouvernement régional du Kurdistan irakien grâce à un véritable partenariat fondé sur les droits et les devoirs”.

L’ancien Premier ministre Mustafa al-Kadhimi, s’exprimant après le vote, a défendu le bilan de son propre gouvernement et a exhorté tous les blocs politiques à “soutenir tous les efforts du nouveau gouvernement sur la voie de la stabilité et de la croissance et de la défense de la démocratie et des droits de l’homme”.

Qassim Abdul-zahra, The Associated Press