Le parlement irakien à Bagdad pris d’assaut par des manifestants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des milliers de partisans d’un religieux chiite influent ont violé le parlement irakien samedi, la deuxième fois en une semaine, pour protester contre les efforts de formation du gouvernement menés par des groupes soutenus par l’Iran.

Les forces de sécurité irakiennes ont d’abord utilisé des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes pour tenter de repousser les manifestants et ont fait plusieurs blessés dont ont été témoins des journalistes de l’Associated Press. Le ministère de la Santé a déclaré avoir reçu 60 patients blessés.

Une session parlementaire attendue n’a pas eu lieu et il n’y avait pas de législateurs dans la salle.

Répondant aux appels du religieux Moqtada al-Sadr, les manifestants ont utilisé des cordes pour abattre des barricades de ciment menant à la porte de la zone verte irakienne. Le quartier abrite des bâtiments officiels et des ambassades étrangères.

J’AI ÉTÉ EXPOSÉ À DES FOSSES DE BRÛLAGE TOXIQUES EN IRAK ; LES RÉPUBLICAINS ONT TOURNÉ LE DOS AUX VÉTÉRANS COMME MOI

Les manifestants ont ensuite occupé le parquet du parlement et arboré le drapeau irakien et des portraits d’al-Sadr. C’était la deuxième fois en l’espace de trois jours que l’ecclésiastique ordonnait à ses partisans d’organiser un sit-in dans la zone verte. Les protestations sont une tactique de pression utilisée par le religieux pour faire dérailler les efforts de formation du gouvernement menés par ses rivaux politiques au sein de la Coalition Framework, une alliance de partis chiites soutenus par l’Iran.

Le Premier ministre irakien par intérim Mustafa al-Kadhimi a ordonné aux forces de sécurité de protéger les manifestants et leur a demandé de garder leur manifestation pacifique, selon un communiqué. À l’intérieur du bâtiment du Parlement, les défenses des forces de sécurité sont devenues moins intenses et beaucoup ont été vus assis et conversant avec des manifestants.

Certains manifestants ont commencé à se déplacer du parlement vers le bâtiment du Conseil judiciaire.

L’ANCIENNE SOLDAT DES OPÉRATIONS SPÉCIALES RETOURNE EN IRAK – MAIS CETTE FOIS AVEC SES DIPLÔMES DE MAÎTRISE À HARVARD

“Nous sommes venus aujourd’hui pour éliminer la classe politique corrompue et l’empêcher de tenir une session parlementaire et pour empêcher le Cadre de former un gouvernement”, a déclaré Raad Thabet, 41 ans. “Nous avons répondu à l’appel d’al-Sadr”.

Le parti d’Al-Sadr a quitté les pourparlers sur la formation du gouvernement en juin, donnant à ses rivaux de l’alliance du cadre de coordination la majorité dont ils avaient besoin pour faire avancer le processus.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

De nombreux manifestants portaient du noir pour marquer les jours précédant l’Achoura, qui commémore la mort de l’imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet et l’une des figures les plus importantes de l’islam chiite. Les messages d’Al-Sadr à ses partisans ont profité de cette journée importante de l’islam chiite pour déclencher des protestations.

Al-Sadr a utilisé ses larges partisans comme levier contre ses rivaux.

Mercredi, des centaines de ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment du parlement après que l’alliance Framework a nommé Mohammed al-Sudani comme son candidat au poste de Premier ministre et a signalé qu’elle était prête à former un gouvernement malgré ses menaces.