Le Parlement indonésien approuve l’interdiction des relations sexuelles hors mariage

Le parlement indonésien a approuvé un nouveau code pénal interdisant les relations sexuelles hors mariage.

Le code a été approuvé par les neuf partis parlementaires.

Les versions précédentes du code prévoyaient de rendre l’homosexualité illégale, mais cela a été retiré de la version finale.

Le Parlement indonésien a approuvé mardi une loi interdisant les relations sexuelles hors mariage, ce qui, selon les critiques, constitue un énorme revers pour les droits dans le pays musulman le plus peuplé du monde.

Après que le nouveau code pénal ait été approuvé par les neuf partis dans une refonte radicale du code juridique, le vice-président de la chambre Sufmi Dasco Ahmad a frappé le marteau pour signaler que le texte était approuvé et a crié “légal”.

Une révision du code pénal indonésien, qui remonte à l’époque coloniale néerlandaise, fait l’objet de débats depuis des décennies.

Des groupes de défense des droits avaient protesté contre les amendements, dénonçant une répression des libertés civiles et des libertés politiques, ainsi qu’un glissement vers le fondamentalisme en Indonésie à majorité musulmane, où la laïcité est inscrite dans la constitution.

“Nous avons fait de notre mieux pour tenir compte des questions importantes et des différentes opinions qui ont été débattues”, a déclaré la ministre du Droit et des Droits de l’Homme, Yasonna Laoly, au Parlement.

Laoli a dit :

Cependant, il est temps pour nous de prendre une décision historique sur la modification du code pénal et de laisser derrière nous le code pénal colonial dont nous avons hérité.

L’article criminalisant les relations sexuelles hors mariage a été critiqué par les organisations commerciales indonésiennes comme préjudiciable au tourisme, bien que les autorités insistent sur le fait que les étrangers voyageant à Bali ne seraient pas affectés.

Le nouveau code, qui doit encore être approuvé par le président Joko Widodo, entrera en vigueur après trois ans.

Un an de prison

Certains des articles les plus controversés du nouveau code criminalisent les relations sexuelles extraconjugales, ainsi que la cohabitation des couples non mariés.

Selon le texte vu par l’AFP, les relations sexuelles hors mariage seront punies d’un an de prison, tandis que les personnes non mariées vivant ensemble pourraient encourir six mois de prison.

Albert Aries du ministère de la Loi et des Droits de l’homme a défendu les amendements avant le vote et a déclaré que la loi protégerait les institutions matrimoniales.

Un certain nombre de militants des droits de l’homme organisent une manifestation devant le bâtiment du parlement contre le projet de code pénal à Jakarta, en Indonésie, le 5 décembre 2022. Getty Images Eko Siswono Toyudho/Agence Anadolu via Getty Image

Les relations sexuelles hors mariage ne peuvent être signalées que par un conjoint, des parents ou des enfants, ce qui limite considérablement la portée de l’amendement, a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence d’affaires avant le vote mardi, l’ambassadeur américain en Indonésie, Sung Yong Kim, s’est dit préoccupé par les “clauses de moralité” du code pénal qui peuvent avoir un impact “négatif” sur les entreprises.

Les versions précédentes avaient prévu de rendre l’homosexualité illégale, mais cela a disparu du texte final.

Mais les nouvelles règles sur l’adultère et la cohabitation pourraient également être utilisées pour “criminaliser” la communauté LGBTQ en Indonésie, a déclaré Andreas Harsono de Human Rights Watch, car le pays ne reconnaît pas le mariage homosexuel.

“Un pas en arrière”

Le nouveau code restreint également certains droits politiques, selon les analystes.

La diffusion d’une idéologie “contradictoire au Pancasila” – l’idéologie officielle qui met l’accent sur l’unité et le respect des minorités ethniques et religieuses – sera passible d’un maximum de quatre ans de prison.

La peine de mort, largement utilisée en Indonésie pour les crimes liés à la drogue, sera désormais assortie d’une période de probation de 10 ans, après quoi la peine peut être réduite à la prison à vie si le condamné fait preuve d’un comportement exemplaire.

Bambang Wuryanto, chef de la commission qui a supervisé les délibérations sur le texte, a reconnu “c’est un produit humain et donc il ne sera jamais parfait”.

Mais il a invité les détracteurs à « déposer un recours devant la cour constitutionnelle » au lieu de manifester.

Les groupes de défense des droits ont qualifié la législation de police de la moralité.

Le directeur d’Amnesty International Indonésie, Usman Hamid, a déclaré à l’AFP :

L’adoption du projet de loi sur le code pénal est clairement un pas en arrière dans la protection des droits civils… en particulier sur les droits à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

Une tentative d’adoption d’un projet de loi similaire en 2019 a fait descendre des dizaines de milliers de personnes dans les rues lors de manifestations qui ont finalement forcé le gouvernement à reculer.

Mardi, une douzaine de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Jakarta avec des banderoles.

“Vous appliquez à nouveau la loi de l’époque coloniale”, lit-on.

“Voulez-vous coloniser votre propre tribu et votre sang?”