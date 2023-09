Le Parlement indien s’apprête à réserver 1/3 des sièges aux femmes dans un nouveau projet de loi

Commentez cette histoire Commentaire

L’Inde a progressé cette semaine vers l’adoption d’un projet de loi crucial qui réserverait aux femmes un tiers des sièges à la chambre basse du Parlement et dans les législatures des États, et pourrait faire des progrès en matière de représentation des sexes dans la plus grande démocratie du monde. La législation, connue sous le nom de Women’s Reservation Bill, se heurte à des obstacles depuis des décennies. Il a été adopté à la chambre basse mercredi et à la chambre haute jeudi, avec des votes quasi unanimes en sa faveur. Il nécessite désormais l’approbation de la moitié des 28 législatures des États indiens, ce qui est attendu.

La poussée renouvelée en faveur du projet de loi, présenté pour la première fois il y a 27 ans, intervient alors que le Premier ministre Narendra Modi et son parti nationaliste hindou de droite Bharatiya Janata (BJP) cherchent à renforcer le soutien aux élections de l’année prochaine et à projeter une image pro-femmes. Modi célèbre cette décision sur les réseaux sociaux, écrivant « L’Inde est à l’aube d’un avenir plus brillant et plus inclusif » et a déclaré le projet de loi de réservation est « au cœur de cette transformation ».

Voici ce que vous devez savoir.

Ce que ferait le projet de loi sur la réserve des femmes

Le projet de loi réservera 33 pour cent des sièges aux femmes à la chambre basse du Parlement (connue sous le nom de Lok Sabha), ainsi que dans les assemblées législatives au niveau de l’État et de la capitale, New Delhi, en modifiant des articles de la constitution. Le quota s’applique également aux sièges réservés aux groupes marginalisés appelés castes répertoriées, ou Dalits, et tribus répertoriées.

La rotation des sièges réservés aura lieu après le redessinage des circonscriptions à la suite d’un recensement. Le prochain recensement devrait avoir lieu vers 2025, ce qui signifie que le projet de loi sur la réserve de genre pourrait ne pas entrer en vigueur avant les élections de 2029.

Il y a eu quatre tentatives infructueuses pour créer des sièges réservés aux femmes auparavant, selon à l’institut indien non partisan PRS Legislative Research. La plus récente a débuté en 2008 et s’est terminée par le blocage du projet de loi à la chambre basse. Le projet de loi de 2023 salue les récents efforts du gouvernement pour améliorer la santé, les finances et l’éducation des femmes, mais affirme que « la véritable autonomisation des femmes nécessitera une plus grande participation des femmes au processus de prise de décision ».

Mary E. John, ancienne directrice du Centre d’études sur le développement des femmes en Inde, met en garde contre une interprétation progressiste du projet de loi, qui, selon elle, traite les femmes comme des « sujets de protection sociale » et n’empêche pas le parti au pouvoir de voir les femmes à travers une vision conservatrice qui se concentre largement sur leur rôle dans la vie familiale et religieuse.

« Peut-être avons-nous tous tendance à penser qu’une plus grande présence des femmes devrait automatiquement impliquer davantage de féminisme, mais ne nous nourrissons pas de telles illusions », a-t-elle déclaré au Washington Post. « Les questions relatives aux femmes sont façonnées par le programme nationaliste de droite de ce parti et les femmes font partie de cette politique. »

C’est « une période très effrayante » pour « celles d’entre nous qui pensent différemment sur les droits des femmes », a-t-elle déclaré.

S’il est adopté, le projet de loi marquera un pas en avant significatif dans un pays qui a du mal à atteindre la parité hommes-femmes, avec seulement 15,1 pour cent des sièges au Parlement occupés par des femmes, selon le Forum économique mondial. L’Inde a déjà réservé un tiers des sièges aux femmes dans certaines administrations locales au niveau des villages et des villes, a indiqué ONU Femmes dans un communiqué de presse concernant l’adoption du projet de loi.

La renaissance du projet de loi intervient alors que l’Inde est aux prises avec un faible nombre de femmes sur le marché du travail. Selon les données de la Banque mondiale, en 2022, seulement 24 pour cent des femmes participaient à la population active, contre 73,6 pour cent des hommes. Dans son rapport le plus récent, le WEF a classé l’Inde au 127e rang sur 146 selon son indice mondial d’écart entre les sexes.

Depuis l’indépendance, l’Inde a eu une femme Premier ministre, Indira Gandhi, qui a exercé deux fonctions à partir du milieu des années 1960. Il a également eu deux femmes présidentes : Pratibha Devisingh Patil, qui a été au pouvoir de 2007 à 2012, et Droupadi Murmu, qui a pris ses fonctions en 2022.

Le projet de loi a été salué par les dirigeants de tout le spectre politique, même si certains ont exprimé leur frustration face au fait que Modi ne fasse pas pression pour adopter le nouveau quota à temps pour les élections de 2024. D’autres ont attiré l’attention sur les groupes minoritaires qui n’ont pas de réserves, en particulier les musulmans, qui ont été marginalisés sous le gouvernement de Modi. et un autre groupe marginalisé connu sous le nom d’Autres castes arriérées, ou OBC.

« Nous devrions reconnaître les énormes disparités entre les femmes », a déclaré John, soulignant les appels à des sous-quotas au sein des différents groupes. « Une réservation globale résoudra-t-elle ce problème ? Ce ne sera pas le cas.

Ministre des Finances, Nirmala Sitharaman dit au Parlement qu’« il est important que nous parvenions à un consensus et que nous montrions également que nous sommes engagés en faveur de l’autonomisation économique et sociale des femmes ».

« Ce sont les éléments fondamentaux sur lesquels nous allons nous appuyer pour autonomiser les femmes », a-t-elle déclaré.

ONU Femmes a noté dans un communiqué que l’Inde deviendra l’un des 64 pays ayant des sièges parlementaires réservés aux femmes. Atteindre une « masse critique » de 30 pour cent de représentation est « connu pour produire des résultats positifs en matière d’autonomisation des femmes », a déclaré Susan Ferguson, représentante nationale d’ONU Femmes en Inde, ajoutant qu’elle espère que les partis politiques se réuniront pour « une mise en œuvre rapide ».

Le calendrier a été un point de discorde. Mahua Moitra, député, a qualifié ce retard de « procrastination imposée par la loi ».

« Nous soutenons la moitié du ciel », a-t-elle dit, « donnez-nous au moins un tiers de notre terre ».

Ranjana Kumari, experte en politique de genre préconisé que l’Inde fasse « une déclaration retentissante » en réservant 33 % des sièges aux femmes issues de divers horizons lors des élections de 2024.