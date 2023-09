Le Parlement indien réservera 33 % des sièges aux femmes

NEW DELHI — Le Parlement indien a approuvé une loi historique qui réserve 33 % des sièges dans sa puissante chambre basse et dans les législatures des États aux femmes afin de garantir une représentation plus égale, mettant ainsi fin à une impasse de 27 ans sur le projet de loi au milieu d’un manque de consensus entre les partis politiques. .

Mais l’attente n’est toujours pas terminée puisque la nouvelle loi ne s’appliquera pas aux élections nationales de l’année prochaine.

Il sera mis en œuvre lors des élections nationales de 2029 après un nouveau recensement et un ajustement des circonscriptions électorales après les élections de l’année prochaine, a déclaré la ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, lors d’un débat à la chambre haute du Parlement indien jeudi soir.

La chambre basse du Parlement a approuvé le projet de loi mercredi par 454 voix contre 2, et la chambre haute l’a adopté à l’unanimité, 214 voix contre 0, jeudi soir.

Le recensement décennal de l’Inde devait avoir lieu en 2021, mais a été retardé en raison de la pandémie de Covid-19.

Tous les partis d’opposition ont soutenu le projet de loi et ont déclaré que le retard dans sa mise en œuvre constituait une injustice envers les femmes. Ils ont demandé qu’il s’applique aux prochaines élections nationales, qui doivent avoir lieu avant mai de l’année prochaine.

En vertu de la législation, la réserve de sièges aux femmes se poursuivrait pendant 15 ans et pourrait être prolongée par le Parlement. Seules les femmes seront autorisées à briguer 33 % des sièges à la chambre basse élue du Parlement et dans les législatures des États.

Le ministre de l’Intérieur Shah a déclaré que quatre tentatives de trois gouvernements depuis 1996 n’avaient pas permis de promulguer la législation.

Les femmes représentent plus de 48 % des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde, mais sont représentées à 15,1 % au Parlement, contre une moyenne internationale de 24 %, a déclaré le ministre du Droit et de la Justice, Arjun Ram Meghwal. Dans les assemblées législatives des États indiens, les femmes occupent environ 10 % des sièges.

Le parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi et le parti d’opposition du Congrès tentent depuis 1996 de faire adopter une législation au Parlement visant à instaurer la parité hommes-femmes et une gouvernance inclusive. Ils se sont heurtés à l’opposition des partis régionaux, qui affirmaient que les sièges réservés aux femmes seraient acculés par le parti. élite instruite des zones urbaines, laissant les femmes pauvres et moins instruites sous-représentées.

Mais l’opposition au projet de loi s’est atténuée au fil des années, « laissant la place à une politique symbolique plus large où il est crucial d’être perçu comme étant à l’écoute des groupes émergents – comme les femmes », a écrit le journal Indian Express.

L’Inde est une société patriarcale dans laquelle le statut social du travail effectué par les femmes est souvent considéré comme inférieur à celui effectué par les hommes. Les hommes jouissent aussi souvent de droits plus étendus que les femmes.