Le parlement indien adopte un projet de loi sur la conservation de l’énergie

BENGALURU, Inde – Dans la foulée de la finalisation de ses objectifs climatiques mis à jour, le gouvernement indien a fait un pas de plus vers ses objectifs climatiques en adoptant des amendements à un projet de loi sur la conservation de l’énergie vieux de 21 ans, ce qui facilite la tarification des émissions de carbone et encourage l’utilisation de sources de combustibles non fossiles pour produire de l’électricité dans tout le pays.