Le Parlement hongrois a adopté mardi plusieurs textes de loi anti-LGBT, dont un amendement qui consacre la notion traditionnelle de «genre» dans la Constitution du pays et une autre loi qui interdit de facto l’adoption pour les couples de même sexe.

L’amendement à la Constitution, qui définit la parentalité comme «la mère est une femme, le père est un homme», a été approuvé par une majorité de députés, selon le site officiel de l’Assemblée hongroise.

Le texte définit le sexe comme étant uniquement celui de la naissance et ajoute: « L’éducation est dispensée conformément aux valeurs fondées sur l’identité constitutionnelle et la culture chrétienne » du pays.

En plaidant pour le changement au parlement, le gouvernement a justifié le nouvel amendement en raison de la nécessité de «protéger l’enfant contre une éventuelle interférence idéologique ou biologique» du monde occidental moderne.

En outre, le parlement a adopté une loi autorisant uniquement les couples mariés à adopter des enfants, ce qui en pratique exclut les homosexuels qui ne sont pas autorisés à se marier en Hongrie. Des exceptions peuvent être faites dans de rares cas.

Il est déjà légalement interdit d’enregistrer un changement de sexe dans l’état civil dans ce pays d’Europe centrale à partir de mai de cette année.

Dans une croisade pour défendre les «valeurs chrétiennes» traditionnelles, le Premier ministre Viktor Orbán, qui est au pouvoir en Hongrie depuis dix ans, a été récemment affaibli par l’affaire József Szájer.

L’eurodéputé de longue date a été surpris en train d’échapper à une fête du sexe gay par la police à Bruxelles, provoquant un tollé de l’opposition et de la presse indépendante contre l’hypocrisie du gouvernement hongrois.

Dans le passé, la Hongrie a été condamnée par les tribunaux européens pour ne pas avoir respecté ses engagements et la primauté du droit communautaire sur la législation nationale et est régulièrement critiquée par l’ONU, l’UE, l’OSCE et d’autres pour avoir bafoué les valeurs européennes et les droits de l’homme.