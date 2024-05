Le Parlement géorgien passe outre le président et adopte un projet de loi sur les « agents étrangers » à la manière du Kremlin, défiant la pression occidentale

CNN

Le parlement géorgien a voté en faveur de l’annulation de la veto présidentiel d’inspiration russe loi sur les « agents étrangers »défiant les protestations féroces dans le pays et les critiques à l’étranger.

Le vote de mardi visant à contourner l’objection de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, dont les pouvoirs sont essentiellement cérémoniels, était largement attendu et ouvre la voie au président du parlement pour signer le projet de loi.

Le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, tente depuis des semaines de faire adopter en force la loi sur les « agents étrangers », que les critiques assimilent à une mesure introduite en Russie pour étouffer la dissidence.

La loi géorgienne, qui a été adoptée à chacun de ses trois tours de vote au Parlement, obligerait les organisations de l’ancien pays soviétique qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger à s’enregistrer comme « agents étrangers », sous peine d’amendes paralysantes.

Georgian Dream affirme que la loi est nécessaire pour promouvoir la transparence et résister aux « valeurs pseudo-libérales » fomentées par les étrangers, mais ses critiques ont déclaré qu’elle pourrait faire dérailler la tentative du pays d’adhérer à l’Union européenne et le faire basculer dans l’orbite du Kremlin.

« L’Union européenne regrette profondément que le Parlement géorgien ait décidé d’ignorer le veto du président », a déclaré mardi le bloc dans un communiqué, affirmant que la loi « va à l’encontre des principes et valeurs fondamentaux de l’UE ».

Les États-Unis ont sanctionné la semaine dernière la Géorgie, mettant en œuvre une nouvelle politique de restriction des visas en réponse à la loi répressive et à la répression des manifestations.

«En tant que partisan de longue date de la Géorgie et de son intégration euro-atlantique, je suis profondément préoccupé et déçu par l’adoption du projet de loi sur les agents étrangers et par le changement politique rapide qui s’opère dans le pays, ce qui est en contradiction avec les souhaits du peuple géorgien. gens », a déclaré la sénatrice américaine Jeanne Shaheen, démocrate du New Hampshire, dans un communiqué présentant le projet de loi.

Irakli Gedenidze/Reuters Les manifestants défient la police anti-émeute devant le Parlement géorgien.

En réponse au vote de mardi, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré qu’il s’agissait d’un « jour très triste » pour la Géorgie et le reste de l’Europe.

« L’adoption de cette loi suspend effectivement l’adhésion de la Géorgie à l’UE, sans aucun bénéfice pour personne », a-t-il déclaré.

Natalie Sabanadze, ancienne ambassadrice de Géorgie auprès de l’UE, a qualifié la tentative du gouvernement de faire adopter la loi – quelques mois seulement avant les élections législatives prévues – de « coup d’État ».

« Le gouvernement géorgien se range clairement du côté des forces poutinistes et antilibérales du monde entier », a déclaré Sabanadze à CNN. «Cela devient un instrument entre les mains de la Russie. Je ne peux pas spéculer. Je ne sais pas s’ils suivent les instructions de la Russie, mais ils servent certainement leurs intérêts.»

Le vote de mardi achève presque un processus entamé par le gouvernement géorgien il y a 14 mois. Georgian Dream a tenté de faire adopter la même loi l’année dernière, mais a été contraint à une révision embarrassante après une semaine d’intenses manifestations, au cours desquelles des citoyens ont brandi des drapeaux de l’UE secoués par des canons à eau.

Dans une démarche largement considérée comme un effort visant à récompenser les citoyens géorgiens – dont environ 80 % sont favorables à l’adhésion au bloc – l’UE a accordé à ce pays le statut de candidat en décembre.

Mais le gouvernement a réintroduit le même projet de loi en mars et a cette fois refusé de céder à la pression de l’opinion publique, malgré un mois de nouvelles protestations.