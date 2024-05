Le Parlement géorgien fait adopter une loi sur les « agents étrangers » – DW – 28/05/2024

Les législateurs géorgiens mardi a voté contre un veto présidentiel de la législation controversée sur les « agents étrangers », ouvrant ainsi la voie à l’entrée en vigueur du projet de loi.

La loi, qui a donné lieu à des semaines de protestations massives, exigerait que les médias et les ONG qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger s’enregistrent comme « poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère ».

Les législateurs ont voté par 84 voix contre 4 pour annuler le veto de la présidente Salomé Zourabichvili et adopter le projet de loi. La plupart des députés de l’opposition ont quitté la chambre de 150 sièges avant le vote.

La législation a été présentée par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, en avril et approuvé par le parlement plus tôt ce mois-ci.

La facture a été largement critiqué par l’UE, l’ONU, l’OTAN et les États-Unis. Washington a a annoncé des sanctions de voyage sur la mesure.

« Il est regrettable que les dirigeants géorgiens choisissent de renoncer aux mesures nécessaires pour faire progresser la Géorgie et la direction occidentale souhaitée par son peuple », a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller.

L’UE a déclaré qu’elle « regrette profondément » l’adoption de la loi. Le chef des Affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que l’Union européenne « envisageait toutes les options pour réagir à ces développements ».

Pourquoi le président a-t-il opposé son veto au projet de loi ?

Le président Zourabichvili, farouche critique du parti au pouvoir, a opposé son veto au projet de loi le 18 mai.

Dans une Interview avec DW avant le vetoelle a accusé Georgian Dream de mettre en péril l’avenir du pays et a déclaré que la loi était devenue « un symbole d’un certain nombre de lois, de mesures et de rhétorique qui éloignent la Géorgie de sa voie européenne ».

« Ce qui me semble important, c’est que le pays continue sur sa voie vers l’Europe », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement a défendu la législation, affirmant qu’elle est nécessaire pour garantir la transparence et pour contenir les acteurs étrangers nuisibles qui cherchent à déstabiliser ce pays du Caucase du Sud.

Pendant ce temps, les opposants ont qualifié le projet de loi de « loi russe » car il est similaire aux mesures imposées par Moscou pour réprimer les médias indépendants et la dissidence. Les critiques affirment également que le projet de loi vise à apaiser le Kremlin et à restreindre les libertés des médias à l’approche des élections législatives géorgiennes d’octobre.

De nouvelles manifestations éclatent à Tbilissi

Des milliers de personnes se sont rassemblées mardi devant le Parlement, agitant des drapeaux géorgiens et européens avant un rassemblement prévu en soirée.

Des affrontements ont eu lieu à plusieurs reprises entre manifestants et policiers depuis que la loi a été proposée pour la première fois il y a plusieurs semaines.

Depuis Tbilissi, la correspondante de la DW, Maria Katamadze, a qualifié la situation de « très fragile, très instable ».

« Cela fait suite à une réaction nationale sans précédent dans les rues de Tbilissi, où principalement des jeunes, la génération Z et des mouvements populaires manifestent depuis plus d’un mois maintenant », a-t-elle déclaré. « Ils disent qu’il s’agit d’une résistance nationale aux actions du gouvernement qui, selon de nombreux critiques, va nuire à la réputation de la Géorgie à travers le monde et nuire aux relations avec l’Occident. »

nm/msh (AFP, AP)