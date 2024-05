Le Parlement géorgien annule son veto sur la loi sur les agents étrangers

Les députés géorgiens ont voté pour annuler le veto présidentiel sur un projet de loi controversé sur la « transparence de l’influence étrangère » – souvent surnommé la « loi sur les agents étrangers » – qui a déclenché plusieurs semaines de manifestations dans la capitale Tbilissi.

En vertu de la législation, les médias et les organisations non gouvernementales qui reçoivent plus de 20 % de leur financement de l’étranger devront s’enregistrer comme « organisations agissant dans l’intérêt d’une puissance étrangère », se soumettre à des audits rigoureux ou s’exposer à des amendes punitives.

Mardi, lors d’une séance plénière, le vote a été adopté avec 84 voix pour – principalement du parti au pouvoir, le Rêve géorgien – contre quatre voix contre, l’opposition s’étant abstenue.

Des milliers de Géorgiens ont manifesté mardi soir devant le Parlement, nombre d’entre eux brandissant des drapeaux géorgiens et européens.

La loi avait déjà été adopté le 14 mai, mais le président pro-occidental Salomé Zourabichvili a ensuite opposé son veto.

La loi devrait entrer en vigueur dans 60 jours.

Le gouvernement géorgien affirme qu’il garantira la transparence des flux financiers destinés à soutenir les ONG et à protéger la Géorgie des ingérences étrangères.

Mais ses opposants – qui l’ont surnommée « loi russe » en raison de ses similitudes avec une loi en vigueur en Russie – estiment que la véritable raison de cette législation est d’étouffer la dissidence à l’approche des élections législatives d’octobre.

L’UE a déclaré qu’elle « regrettait profondément » la décision du parlement géorgien.

Les responsables de l’UE avaient précédemment averti que le projet de loi pourrait compromettre de nouveaux progrès au sein du bloc. La Géorgie a obtenu le statut de pays candidat en décembre 2023.

De nombreuses ONG ont déjà annoncé qu’elles ne respecteraient pas la législation qui les oblige à déclarer qu’elles « agissent dans l’intérêt d’une puissance étrangère », car elles estiment que c’est « insultant » et « factuellement incorrect ».

Mardi, alors que les députés débattaient du projet de loi, les gens se sont à nouveau rassemblés devant le Parlement au milieu d’une forte présence policière.

Lorsque le résultat du vote a été annoncé, de nombreux manifestants ont crié « esclaves ! et « Russes! »

Depuis le début des manifestations, la police a eu recours à la force à plusieurs reprises pour disperser les manifestants.

Des dizaines d’opposants à la loi sur les agents étrangers ont déclaré avoir été battus ou intimidés, avec des affiches insultantes collées devant leur domicile ou des appels téléphoniques menaçants.

Pourtant, plus de six semaines après le début des manifestations, les manifestants – pour la plupart jeunes – estiment qu’il n’y a pas d’autre choix que de continuer à descendre dans la rue.

« Tout notre avenir est en jeu, c’est l’Europe ou rien », a déclaré Kato, 18 ans, devant le Parlement avec ses amis.

Les observateurs estiment que l’adoption de la loi sur les agents étrangers s’est transformée en une bataille pour la survie de Georgian Dream, qui a réussi à s’aliéner nombre de ses partenaires traditionnels dans le processus.

Les États-Unis se sont joints à l’UE pour avertir que cette loi entraînerait des conséquences. Le Département d’État américain a déclaré la semaine dernière que des restrictions de voyage seraient imposées à ceux qui « portent atteinte à la démocratie » en Géorgie, ainsi qu’aux membres de leurs familles.

Mais les autorités ont balayé ces avertissements. Le secrétaire général de Georgian Dream, le maire de Tbilissi, Kakha Kaladze, a déclaré qu’il n’y aurait jamais de « compromis » contre les intérêts du pays.

Sachant qu’elle était à court d’options pour empêcher le gouvernement d’adopter le projet de loi, Mme Zourabishvili a présenté lundi une nouvelle charte qui, selon elle, serait un plan visant à rapprocher la Géorgie de l’Europe.

« Pour rétablir la confiance, nous avons besoin d’une nouvelle réalité politique : une unité distincte, des élections différentes, un parlement différent et un gouvernement différent », a-t-elle écrit sur X.

La charte comprend l’abolition des lois qui, selon elle, nuisent aux chances d’adhésion de la Géorgie à l’UE, ainsi que des réformes significatives destinées à dépolitiser le système judiciaire et les services de sécurité.

Mme Zourabishvili a invité tous les partis d’opposition à signer la charte avant le 1er juin et à se présenter unis aux élections législatives d’octobre.